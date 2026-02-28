БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

МВнР: Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани

Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи за ситуацията в региона на Близкия изток, разпространена от ведомството.

"Днес САЩ и Израел започнаха пълномащабни военни действия срещу режима в Иран.

България нееднократно е изразявала своята позиция на безпокойство относно ядрената програма на Иран, както и ракетна програма на Техеран, чийто обсег би достигнал и Европа. Многократно сме изразявали и тревога за деструктивната роля на Иран в региона. Именно в този контекст сме силно обезпокоени от военната ескалация в региона. Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани. В коордниация с нашите партньори пристъпихме към обмяна на мнения и информация относно рисковете за европейските граждани, с приоритет на тези на Република България. В МВнР е сформиран кризисен щаб.

Министерството на външните работи продължава да следи внимателно ситуацията, като приканваме намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за" в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.",пише в позицията на МВнР.

#напрежение в Близкия изток #позиция #МВнР

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Елена Поптодорова: Ситуацията е динамична и се променя в рамките на минути
Чете се за: 02:10 мин.
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
Милен Керемедчиев: Ударите срещу Иран бяха очаквани
Чете се за: 02:02 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара срещу Иран
Чете се за: 01:35 мин.
Владимир Чуков: Целта на израелските удари може да е сваляне на режима в Иран
Чете се за: 02:50 мин.

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:52 мин.
По света
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ударите срещу Иран - реакции след атаките
Чете се за: 01:37 мин.
По света
МВнР: Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МВнР формира кризисен щаб заради напрежението между Израел и Иран
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
