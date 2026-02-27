БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" Иванка Динева

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Иванка Динева - Медицински надзор
Снимка: БТА/Архив
Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски освободи директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ Иванка Динева. За временно изпълняващ е определен досегашният заместник-директор на агенцията Радка Николова, съобщиха от министерството.

Решението е взето след преценка на нуждите от надграждане на капацитета в ключови направления от дейността на агенцията, допълват от ведомството.

Сред мотивите са посочени необходимостта от подобряване на координацията и ефективността при реализиране на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процесите по подбор на подходящи реципиенти за извършване на трансплантации на български граждани.

Промяната отразява и фокуса към по-ясни механизми за прозрачност, откритост и активна комуникация с обществото и медиите, пишат от здравното министерство.

