8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани по въздух до София и Пловдив

8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани от екипите на оперативните бази в София и Сливен, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха във Фейсбук.

Сигналът за бебето, в тежко състояние, е бил получен от МБАЛ "Иван Скендеров" – Гоце Делчев.

Дежурният медицински екип д-р Тина Димитрова и медицинска сестра Поля Маркова от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха /РБСМПВ/ - София са се отзовали на сигнала.

Заедно с пилотите капитан Александър Павлов и капитан Велин Андреев осъществяват полета между Гоце Делчев и болнична вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина". Екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на д-р Тина Димитрова, поемат малкия пациент и го транспортират до спешната болница.

Вторият сигнал е бил подаден от спешното отделение на МБАЛ „Иван Селимински“ - Сливен за 91-годишна жена, пострадала след битов инцидент.

Дежурният медицински екип д-р Мартин Младенов и сестра Веселина Стоянова, заедно с капитаните на полета транспортират пострадалата жена от МБАЛ „Иван Селимински“ - Сливен до УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, където е приета и оставена за лечение.