ИЗВЕСТИЯ

Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Чете се за: 00:55 мин.
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани по въздух до София и Пловдив

Чете се за: 01:32 мин.
У нас
медицински хеликоптер
Снимка: БТА
8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани от екипите на оперативните бази в София и Сливен, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха във Фейсбук.

Сигналът за бебето, в тежко състояние, е бил получен от МБАЛ "Иван Скендеров" – Гоце Делчев.
Дежурният медицински екип д-р Тина Димитрова и медицинска сестра Поля Маркова от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха /РБСМПВ/ - София са се отзовали на сигнала.

Заедно с пилотите капитан Александър Павлов и капитан Велин Андреев осъществяват полета между Гоце Делчев и болнична вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина". Екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на д-р Тина Димитрова, поемат малкия пациент и го транспортират до спешната болница.

Вторият сигнал е бил подаден от спешното отделение на МБАЛ „Иван Селимински“ - Сливен за 91-годишна жена, пострадала след битов инцидент.
Дежурният медицински екип д-р Мартин Младенов и сестра Веселина Стоянова, заедно с капитаните на полета транспортират пострадалата жена от МБАЛ „Иван Селимински“ - Сливен до УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, където е приета и оставена за лечение.

Наградата "Сезар" за най-добър френски филм беше присъдена на "Привързване" на Карин Тардийо
Наградата "Сезар" за най-добър френски филм беше присъдена на "Привързване" на Карин Тардийо
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Чете се за: 00:55 мин.
НАСА мести ракетата за лунната мисия "Артемис 2" в хангар за ремонт
Чете се за: 01:15 мин.
Чете се за: 01:15 мин.
Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на Евровизия, очаква Боряна Граматикова
Чете се за: 02:17 мин.
Чете се за: 02:17 мин.
Заради болки в корема: Символът на Мусала котаракът Мъри е на лечение в София
Чете се за: 01:52 мин.
Чете се за: 01:52 мин.
България изостава от масовото изследване на новородени за редки болести
Чете се за: 03:30 мин.
Чете се за: 03:30 мин.

Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" Иванка Динева
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински...
Чете се за: 00:55 мин.
Общество
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата цена на тока и водата
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Споразумението Меркосур временно влиза в сила
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
