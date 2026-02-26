БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа
Чете се за: 05:47 мин.
ВСС остави без разглеждане предложението за избор на и.ф....
Чете се за: 00:37 мин.
КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества
Чете се за: 01:45 мин.
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:47 мин.
Спорт
Запази

Разградчани дадоха отпор, но унгарците сложиха край на европейската им авантюра.

ференцварош разби сърцето лудогорец лига европа
Слушай новината

Лудогорец остана само с мисълта за осминафиналите в Лига Европа и приключи своето участие през този сезон. Селекцията на Пер-Матиас Хьогмо отстъпи пред Ференцварош с 0:2 във втората среща от плейофите, изиграна на "Групама Арена".

В ролята на голмайстори за влязоха Габи Каниховски и Кристофер Закариасен, които се разписаха през първото полувреме за унгарците. Действащите шампиони в Първа лига измъкнаха успеха в първия мач с 2:1 преди седмица в Разград, но в крайна сметка място в следващата фаза намери съставът, воден от Роби Кийн, тъй като ликува в общия резултат с 3:2. Разградчани имаха своите шансове, особено през второто полувреме, когато показаха доста по-добро лице спрямо първото. В крайна сметка „зелените“ останаха с празни ръце и загубиха за трети път през сезона срещу въпросния съперник във всички турнири.


По този начин "орлите" не успяха да подобрят своето представяне във втората по сила надпревара на стария континент, като за последно играха осминафинал през 2014 година. От своя страна отборът от Будапеща ще срещне Порто или Брага в следващия етап.

Домакините наложиха натиск на старта, но и двата отбора не успяха да стигнат до някакви сериозни положения.

В 14-а минута това се промени, когато унгарците се радваха. Каду получи топката и комбинира с Лени Джоузеф. Той отклони към останалия сам Габи Каниховски, който простреля вратата, пазена от Хендрик Бонман.

Гостите опитаха да се отърсят от шока с пробив на Квадо Дуа. Той преодоля Марио Гомез и проби, за да върне към Сон, но той стреля в аут.

В 30-та минута унгарците се радваха за втори път. След бърза контраатака, осъществена от Бамиделе Юусуф, завърши с пас към Кристофер Закариасен, който с шут от дъгата не остави шансове на Бонман.

10 минути след това разградчани се активизираха в предни позиции. Ерик Маркус стреля от разстояние, а топката прелетя в аут над напречната греда. Последва удар и на Дуа, но и той не намери целта, пращайки топката също аут от малък ъгъл.

В добавеното време дойде ред и на Кайо Видал да шутира, като го направи от далечна дистанция и по никакъв начин не затрудни Давид Гроф.

„Орлите“ показаха активизиране и на старта на второто полувреме. В 52-та минута „зелените“ разиграха добре, а Петър Станич стреля, което накара Гроф да се намеси и да избие.

„Орлите“ продължиха с активизирането седем минути след старта на второто полувреме. Петър Станич завърши атаката с удар от 16-17 метра, а Гроф изби.

В 54-ата минута действащите шампиони в Първа лига бяха близо до попадението. Маркус центрира отляво към Станич, а той стреля отблизо с глава, но Гроф отново спаси авторитетно.

В 58-ата минута отборът от Будапеща остана на крачка от трети Гомез надбяга всички отляво и върна за Жозеф. Последният засече и разтресе напречната греда с шут от близка дистанция.

Домакините не намалиха оборотите и Джоузеф надбяга няколко защитници, а впоследствие опита шут, завършил с удар в аут по посока вратата на Бонман.

В 73-та минута Закариасен и Юсуф разиграха, като вторият опита директен шут, но Бонман се оказа непоколебим.

Нямаше и 3 минути по-късно, когато Джоузеф успя да подаде падайки, а Юсуф стреля силно, но отново стражът на гостите се оказа на точното място.

Домакините не намалиха оборотите и Джоузеф надбяга няколко защитници, а впоследствие опита шут, завършил с удар в аут по посока вратата на Бонман.

Унгарците не се отказаха от мисълта за трети гол. Закариасен стреля и изпрова рефлексите на Бонман. Топката се върна в Джоузеф, но и неговият шут не стъписа германеца, който изби в корнер.

В 85-та минута дойде и най-спортната ситуация след съприкосновение между Чебрайло Макрецкис и Дуа. Крис Кавана първоначално остана безмълвен, но бе повикан да разгледа ситуацията на ВАР. Главният съдия стори това, но в крайна сметка отсъди засада на разградчани.

Свързани статии:

Лига Европа: Ференцварош - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Лига Европа: Ференцварош - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Разградчани приключиха своето европейско участие.
#ФК Ференцварош #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ватман почина, докато управлява трамвай в София
1
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
2
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата (СНИМКИ и ВИДЕО)
3
Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната палата...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
5
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая "Петрохан" и замитането на следи към конкретна политическа сила
6
Мирослав Рашков: Тръгвам си от МВР заради случая...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Лига Европа

Лига Европа: Ференцварош - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Лига Европа: Ференцварош - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Ференцварош - символ на принадлежност, традиция и социална сила Ференцварош - символ на принадлежност, традиция и социална сила
Чете се за: 01:15 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Трябва да използваме нашата сила в атака Пер-Матиас Хьогмо: Трябва да използваме нашата сила в атака
Чете се за: 02:17 мин.
Роби Кийн: Трябва да се представим по същия начин Роби Кийн: Трябва да се представим по същия начин
Чете се за: 02:05 мин.
Моци: Резултатът от първия двубой няма значение Моци: Резултатът от първия двубой няма значение
Чете се за: 02:10 мин.
Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец Алберто Салидо се присъедини към Лудогорец
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия функциите главен прокурор
ВСС препрати на Прокурорската колегия въпроса с изпълняващия...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Депутатите отложиха въвеждането на мултифондовете в пенсионната система Депутатите отложиха въвеждането на мултифондовете в пенсионната система
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева? Казусът с българския европрокурор: Какви са обвиненията срещу Теодора Георгиева?
Чете се за: 02:05 мин.
По света
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Депутатите изслушаха двама министри заради военните самолети на...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
КЗП да бъде безкомпромисна при проверките в ЕРП-тата, каза...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ