Ференцварош разби сърцето на Лудогорец в Лига Европа

Лудогорец остана само с мисълта за осминафиналите в Лига Европа и приключи своето участие през този сезон. Селекцията на Пер-Матиас Хьогмо отстъпи пред Ференцварош с 0:2 във втората среща от плейофите, изиграна на "Групама Арена".

В ролята на голмайстори за влязоха Габи Каниховски и Кристофер Закариасен, които се разписаха през първото полувреме за унгарците. Действащите шампиони в Първа лига измъкнаха успеха в първия мач с 2:1 преди седмица в Разград, но в крайна сметка място в следващата фаза намери съставът, воден от Роби Кийн, тъй като ликува в общия резултат с 3:2. Разградчани имаха своите шансове, особено през второто полувреме, когато показаха доста по-добро лице спрямо първото. В крайна сметка „зелените“ останаха с празни ръце и загубиха за трети път през сезона срещу въпросния съперник във всички турнири.

По този начин "орлите" не успяха да подобрят своето представяне във втората по сила надпревара на стария континент, като за последно играха осминафинал през 2014 година. От своя страна отборът от Будапеща ще срещне Порто или Брага в следващия етап.

Домакините наложиха натиск на старта, но и двата отбора не успяха да стигнат до някакви сериозни положения.

В 14-а минута това се промени, когато унгарците се радваха. Каду получи топката и комбинира с Лени Джоузеф. Той отклони към останалия сам Габи Каниховски, който простреля вратата, пазена от Хендрик Бонман.

Гостите опитаха да се отърсят от шока с пробив на Квадо Дуа. Той преодоля Марио Гомез и проби, за да върне към Сон, но той стреля в аут.

В 30-та минута унгарците се радваха за втори път. След бърза контраатака, осъществена от Бамиделе Юусуф, завърши с пас към Кристофер Закариасен, който с шут от дъгата не остави шансове на Бонман.

10 минути след това разградчани се активизираха в предни позиции. Ерик Маркус стреля от разстояние, а топката прелетя в аут над напречната греда. Последва удар и на Дуа, но и той не намери целта, пращайки топката също аут от малък ъгъл.

В добавеното време дойде ред и на Кайо Видал да шутира, като го направи от далечна дистанция и по никакъв начин не затрудни Давид Гроф.

„Орлите“ показаха активизиране и на старта на второто полувреме. В 52-та минута „зелените“ разиграха добре, а Петър Станич стреля, което накара Гроф да се намеси и да избие.

„Орлите“ продължиха с активизирането седем минути след старта на второто полувреме. Петър Станич завърши атаката с удар от 16-17 метра, а Гроф изби.

В 54-ата минута действащите шампиони в Първа лига бяха близо до попадението. Маркус центрира отляво към Станич, а той стреля отблизо с глава, но Гроф отново спаси авторитетно.

В 58-ата минута отборът от Будапеща остана на крачка от трети Гомез надбяга всички отляво и върна за Жозеф. Последният засече и разтресе напречната греда с шут от близка дистанция.

Домакините не намалиха оборотите и Джоузеф надбяга няколко защитници, а впоследствие опита шут, завършил с удар в аут по посока вратата на Бонман.

В 73-та минута Закариасен и Юсуф разиграха, като вторият опита директен шут, но Бонман се оказа непоколебим.

Нямаше и 3 минути по-късно, когато Джоузеф успя да подаде падайки, а Юсуф стреля силно, но отново стражът на гостите се оказа на точното място.

Унгарците не се отказаха от мисълта за трети гол. Закариасен стреля и изпрова рефлексите на Бонман. Топката се върна в Джоузеф, но и неговият шут не стъписа германеца, който изби в корнер.

В 85-та минута дойде и най-спортната ситуация след съприкосновение между Чебрайло Макрецкис и Дуа. Крис Кавана първоначално остана безмълвен, но бе повикан да разгледа ситуацията на ВАР. Главният съдия стори това, но в крайна сметка отсъди засада на разградчани.