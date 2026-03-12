Мидтиланд победи Нотингам Форест под проливния дъжд на "Сити Граунд"

Мидтиланд победи Нотингам Форест с минималното 1:0 в първия мач от осминафиналите на Лига Европа. Победният гол отбеляза Гуе-Сун Чо.

Домакините отправиха всички четири точни удара през първото полувреме на стадион "Сити Граунд" в Нотингам. Елиас Рафн Олафсон обаче се справи с шутовете на Омари Хътчинсън, Ола Айна и Елиът Андерсън.

След почивката гостите погледната по-смело към противниковата врата. Валдемар Бискоу стреля в напречната греда.

Датчаните търпеливо изчакваха своя момент и той дойде десет минути преди края на редовното време. Гуе-Сун Чо засече с глава центриране в наказаното поле на Усман Диао за 1:0.

Реваншът на стадион "MCH Арена" в Хернинг е в четвъртък, 19 март, от 19:45 часа.

Останалите резултати, играни по същото време:

Генк - Фрайбург 1:0

Селта Виго - Олимпик Лион 1:1

Ференцварош - Брага 2:0