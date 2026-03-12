БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мидтиланд победи Нотингам Форест под проливния дъжд на "Сити Граунд"

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Лига Европа
Запази

Гуе-Сун Чо отбеляза победния гол.

Мидтиланд Гуе-Сун Чо
Снимка: БТА
Слушай новината

Мидтиланд победи Нотингам Форест с минималното 1:0 в първия мач от осминафиналите на Лига Европа. Победният гол отбеляза Гуе-Сун Чо.

Домакините отправиха всички четири точни удара през първото полувреме на стадион "Сити Граунд" в Нотингам. Елиас Рафн Олафсон обаче се справи с шутовете на Омари Хътчинсън, Ола Айна и Елиът Андерсън.

След почивката гостите погледната по-смело към противниковата врата. Валдемар Бискоу стреля в напречната греда.

Датчаните търпеливо изчакваха своя момент и той дойде десет минути преди края на редовното време. Гуе-Сун Чо засече с глава центриране в наказаното поле на Усман Диао за 1:0.

Реваншът на стадион "MCH Арена" в Хернинг е в четвъртък, 19 март, от 19:45 часа.

Останалите резултати, играни по същото време:

Генк - Фрайбург 1:0
Селта Виго - Олимпик Лион 1:1
Ференцварош - Брага 2:0

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #Нотингам Форест #Мидтиланд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
1
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
2
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
3
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
4
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване
5
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо...
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
6
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Спорт

Нулевото равенство между Кристъл Палас и АЕК Ларнака остави интригата за реванша
Нулевото равенство между Кристъл Палас и АЕК Ларнака остави интригата за реванша
Гледайте пряко от Вал Сен Ком развръзката в паралелния гигантски слалом по БНТ 3 Гледайте пряко от Вал Сен Ком развръзката в паралелния гигантски слалом по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Арманд Дуплантис направи 15-а поправка на световния рекорд в овчарски скок Арманд Дуплантис направи 15-а поправка на световния рекорд в овчарски скок
Чете се за: 00:37 мин.
БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун БНТ 3 ще излъчи световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Чете се за: 00:32 мин.
Арина Сабаленка се класира за полуфиналите в Индиън Уелс след успех над Виктория Мбоко Арина Сабаленка се класира за полуфиналите в Индиън Уелс след успех над Виктория Мбоко
Чете се за: 00:57 мин.
Александър Зверев достигна до полуфинал в Индиън Уелс за първи път Александър Зверев достигна до полуфинал в Индиън Уелс за първи път
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата 30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Чете се за: 05:17 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ