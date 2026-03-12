БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Арина Сабаленка се класира за полуфиналите в Индиън Уелс след успех над Виктория Мбоко

За първи път в кариерата си водачката в световната ранглиста печели тайбрек, без да загуби точка.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Слушай новината

Четирикратната шампионка от Големия шлем и поставена под №1 в света Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на турнира WTA 1000 в Индиън Уелс, САЩ.

В четвъртфинален мач състезателката от Беларус победи 19-годишната канадка Виктория Мбоко, №10 в схемата, с резултат 7:6(0), 6:4. За първи път в своята кариера Сабаленка печели тайбрек, без да загуби точка.

Мачът между Сабаленка и Мбоко продължи 1 час и 51 минути. Водачката в схемата пласира шест аса, допусна пет двойни грешки и реализира една от осемте си спечелени точки за пробив.

Сабаленка ще се изправи срещу победителката от мача между Линда Носкова (Чехия, 14) и Талия Гибсън (Австралия) за място на финала в Индиън Уелс.

