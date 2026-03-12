Трета поредна победа за Росица Денчева в Гърция

Българската тенисистка Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на червени кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната българка победи с 6:2, 6:7(1), 4:2 и отказване номер 11 в схемата и 278-а в световната ранглиста Катарина Хобгарски (Германия). Двубоят продължи два часа и 38 минути.

Денчева поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българката навакса на четири пъти пасив от пробив, но загуби последвалия тайбрек с 1:7 точки. Третият решителен сет започна с размяна на по два пробива до 2:2, а след това националката стигна до нов брейк за 3:2. Денчева взе подаването си за 4:2, като при този резултат германката прекрати участието си в мача.

На четвъртфиналите Денчева, която вече има три победи в турнира, ще срещне 15-годишната Яна Ковачкова (Чехия).

По-късно днес българката ще играе и на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Денчева, в тандем с Витория Паганети (Италия), ще се изправи срещу водачките в схемата Аяна Акли и Алура Замарипа (САЩ).