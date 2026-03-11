БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Херсонисос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Националът постигна и три победи на сингъл и утре ще играе във втория кръг. 

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира в Херсонисос
Слушай новината

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният българин и Олександър Овчаренко (Украйна) победиха на старта Хавиер Баранко Косано (Испания) и Александър Мерино (Перу) със 7:5, 6:1. Срещата продължи 77 минути.

Нестеров и Овчаренко спечелиха първия сет с решаващ пробив в 11-ия гейм, а във втората част взеха четири поредни гейма от 2:1 до 6:1.

За място на полуфиналите българинът и украинецът ще играят срещу четвъртите поставени Хуан Хосе Бианки (Венецуела) и Ян Йермар (Чехия).

Националът постигна и три победи на сингъл и утре ще играе във втория кръг. Той спечели два мача в квалификациите и един в основната схема, а следващият му съперник ще бъде третият поставен и 246-и в световната ранглиста Том Генч (Германия).

В друг мач на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) загубиха в първия кръг от първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Михаел Хеертс (Белгия) с 0:6, 6:7(4). Предната седмица Генов и Бас стигнаха до финала на двойки на друг турнир в Херсонисос.

#Пьотр Нестеров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
2
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
3
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта
4
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат...
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?
5
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
6
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Български тенис

Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 100" в Кигали
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 100" в Кигали
Александър Донски отпадна във втори кръг на сингъл на турнир в Руанда Александър Донски отпадна във втори кръг на сингъл на турнир в Руанда
Чете се за: 01:05 мин.
Магдалена Малеева: Много съм разочарована от отказа на Виктория Томова да играе за България Магдалена Малеева: Много съм разочарована от отказа на Виктория Томова да играе за България
Чете се за: 02:37 мин.
Пьотр Нестеров продължава напред на турнир от сериите "Чалънджър“ в Гърция, Кузманов отпадна Пьотр Нестеров продължава напред на турнир от сериите "Чалънджър“ в Гърция, Кузманов отпадна
Чете се за: 02:30 мин.
Росица Денчева и Виктория Велева с победи на тенис турнира в Ираклион Росица Денчева и Виктория Велева с победи на тенис турнира в Ираклион
Чете се за: 01:50 мин.
Трета поредна победа за Александър Донски Трета поредна победа за Александър Донски
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
10 дни война струват на Европа допълнителни 3 милиарда евро
Чете се за: 01:27 мин.
Европа
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ