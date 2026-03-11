Александър Донски отпадна във втори кръг на сингъл на турнир в Руанда

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поражение за българския тенисист в Кигали.

александър донски основната схема брашов
Снимка: БТА
Слушай новината

Александър Донски отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите Чалънджър 100 в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът, който премина квалификациите след два успеха, допусна поражение от Макс Хаукес (Нидерландия) с 6:7(8), 6:7(1) за малко повече от два часа на корта.

Двамата си размениха по един пробив в двата сета, но в двата тайбрека Донски не успя да вземе аванс и загуби двубоя.

В надпреварата на двойки Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, ще играят по-късно днес срещу Андрей Мартин (Словакия) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).

През 2025 година Донски и Бантия спечелиха друг турнир от сериите “Чалънджър” в Руанда, а миналата седмица станаха вицешампиони на надпревара от същата категория в Кигали.

