Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 100" в Кигали
Александър Донски продължава към четвъртфиналите на двойки на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха Андрей Мартин (Словакия) и Максимилиан Нойхрист (Австрия) със 7:6(2), 2:6, 10-8 за 84 минути.

В решителната трета част Донски и Бантия преодоляха пасив от 3-6 , а след 8-8 спечелиха две поредни разигравания и стигнаха до крайния успех.

Следващите им съперници ще бъдат Флоран Бакс (Франция) и Азиз Уака (Тунис).

През 2025 година Донски и Бантия спечелиха друг турнир от сериите „Чалънджър" в Руанда, а миналата седмица станаха вицешампиони на надпревара от същата категория в Кигали.

По-рано днес българинът отпадна във втория кръг на сингъл.

