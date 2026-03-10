БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трета поредна победа за Александър Донски

В следващия кръг той ще играе срещу Макс Хаукес (Нидерландия).

Българският тенисист Александър Донски записа трета поредна победа и се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове от сериите „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда) с награден фонд 177 хиляди долара.

Българинът, който премина квалификациите след два успеха, победи Гарет Джонс (САЩ) със 7:6(4), 7:6(9) за час и 52 минути на корта.

Двубоят не предложи нито един пробив, но в двата тайбрека националът успя да спечели. Във втория сет той пропиля три мачбола и затвори срещата при четвъртата си възможност.

В следващия кръг той ще играе срещу Макс Хаукес (Нидерландия).

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, ще защитават титлата си на двойки от миналата година. Първите им съперници ще бъдат Андрей Мартин (Словакия) и Максимилиан Нойхрист (Австрия). Вчера двамата станаха вицешампиони на друг турнир "Чалънджър" в Руанда.

