Пьотр Нестеров с успешен старт в Херсонисос

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
За влизане в основната схема българинът ще играе срещу номер 4 Луи Макстед (Великобритания).

Снимка: БТА
Българският тенисист Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

Нестеров, който е номер 11 в схемата на пресявките, победи в първия си двубой Константин Битун Кузмин (Франция) с 6:4, 7:5 за часа и 51 минути на корта.

Българинът спечели първия сет след пробив в последния гейм, а във втората част взе аванс от 5:2. Той обаче допусна изравняване, като в десетия гейм пропиля и два мачбола. След това националът стигна до пробив в 12-ия гейм и затвори мача с четвъртата си възможност.

За влизане в основната схема Нестеров ще играе срещу номер 4 Луи Макстед (Великобритания).

Димитър Кузманов е поставен под номер 5 в основната схема и в първия кръг излиза срещу Максим Мрва (Чехия).

В надпреварата на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще започнат срещу първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия), които победиха на старта на друг турнир "Чалънджър" в Херсонисос през миналата седмица. След това Генов и Бас достигнаха до финала, където обаче не успяха да вземат титлата.

