Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнир в Анталия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лиа Каратанчева допусна поражение във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей от категория WТА 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Каратанчева загуби в спор за място в основната схема от третата поставена в пресявките и №283 в световната ранглиста Карол Моне (Франция) с 4:6, 3:6 за час и 33 минути.

Българката допусна два пробива в първия сет, а във втората част три и не успя да преминe квалификациите.