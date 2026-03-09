БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лиа Каратанчева отпадна във втория кръг на квалификациите на турнир в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Поражение за българската тенисистка в Турция.

лиа каратанчева осминафинал турнира пазарджик успех втората поставена
Снимка: БФ тенис
Слушай новината

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лиа Каратанчева допусна поражение във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей от категория WТА 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Каратанчева загуби в спор за място в основната схема от третата поставена в пресявките и №283 в световната ранглиста Карол Моне (Франция) с 4:6, 3:6 за час и 33 минути.

Българката допусна два пробива в първия сет, а във втората част три и не успя да преминe квалификациите.

#Лиа Каратанчева #Турнир на червени кортове в турския курорт Анталия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
2
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
4
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
6
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
4
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
5
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
6
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...

Още от: Тенис

Александър Донски преодоля квалификациите на сингъл на турнир в Руанда
Александър Донски преодоля квалификациите на сингъл на турнир в Руанда
Яник Синер продължава победния си марш в Индиън Уелс без загубен сет Яник Синер продължава победния си марш в Индиън Уелс без загубен сет
Чете се за: 01:17 мин.
Арина Сабаленка продължава в четвъртия кръг на турнира в Индиън Уелс Арина Сабаленка продължава в четвъртия кръг на турнира в Индиън Уелс
Чете се за: 02:12 мин.
Пьотр Нестеров с успешен старт в Херсонисос Пьотр Нестеров с успешен старт в Херсонисос
Чете се за: 01:35 мин.
Донски е на победа от основната схема в Руанда Донски е на победа от основната схема в Руанда
Чете се за: 01:15 мин.
Британец спря победната серия на Леонид Шейнгезихт на турнир по тенис в Испания Британец спря победната серия на Леонид Шейнгезихт на турнир по тенис в Испания
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Политика
"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест "Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Обвинен в корупция: В Истанбул започна делото срещу кмета Екрем...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Съдбата на старинните сгради в Пловдив – къщи-паметници на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ