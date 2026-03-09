БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Яник Синер продължава победния си марш в Индиън Уелс без загубен сет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Италианецът се наложи над Денис Шаповалов.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Яник Синер се класира за осминафиналите на силния турнир от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, Калифорния. Вторият поставен в схемата отново не загуби сет и отвя Денис Шаповалов с 6:3, 6:2 за около час и 15 минути игра.

Италианецът имаше леки колебания само в началото на мача, когато бе пробит в откриващия си сервис гейм, без да спечели точка. Оттам-насетне обаче той направи рибрейк и постепенно пое контрола върху събитията на корта, за да продължи в надпреварата.

На 1/8-финалите го чака талантливият бразилец Жоао Фонсека, който елиминира вече двама поставени тенисисти - Карен Хачанов (16) и Томи Пол (23).

В долната половина на схемата при мъжете се оформиха още три любопитни 1/8-финални двойки - Артур Фис ще играе с Феликс Оже-Алиасим, Франсис Тиафо се изправя срещу Александър Зверев, а Лърнър Тиен, който спря сънародника си Бен Шелтън, излиза срещу Алехандро Давидович Фокина.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#тенис турнир в Индиън Уелс 2026 #Яник Синер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
3
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
4
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
5
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
6
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
4
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
5
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
6
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...

Още от: Тенис

Арина Сабаленка продължава в четвъртия кръг на турнира в Индиън Уелс
Арина Сабаленка продължава в четвъртия кръг на турнира в Индиън Уелс
Пьотр Нестеров с успешен старт в Херсонисос Пьотр Нестеров с успешен старт в Херсонисос
Чете се за: 01:35 мин.
Донски е на победа от основната схема в Руанда Донски е на победа от основната схема в Руанда
Чете се за: 01:15 мин.
Британец спря победната серия на Леонид Шейнгезихт на турнир по тенис в Испания Британец спря победната серия на Леонид Шейнгезихт на турнир по тенис в Испания
Чете се за: 01:15 мин.
Ига Швьонтек и Мира Андреева продължават към третия кръг в Индиън Уелс Ига Швьонтек и Мира Андреева продължават към третия кръг в Индиън Уелс
Чете се за: 02:15 мин.
Новак Джокович започна с обрат участието си на турнира от сериите "Мастърс“ в Индиън Уелс Новак Джокович започна с обрат участието си на турнира от сериите "Мастърс“ в Индиън Уелс
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест
"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран? Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Обвинен в корупция: В Истанбул започна делото срещу кмета Екрем...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Силно земетресение разлюля Западна Турция тази сутрин
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Съдбата на старинните сгради в Пловдив – къщи-паметници на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ