Яник Синер продължава победния си марш в Индиън Уелс без загубен сет

Яник Синер се класира за осминафиналите на силния турнир от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, Калифорния. Вторият поставен в схемата отново не загуби сет и отвя Денис Шаповалов с 6:3, 6:2 за около час и 15 минути игра.

Италианецът имаше леки колебания само в началото на мача, когато бе пробит в откриващия си сервис гейм, без да спечели точка. Оттам-насетне обаче той направи рибрейк и постепенно пое контрола върху събитията на корта, за да продължи в надпреварата.

На 1/8-финалите го чака талантливият бразилец Жоао Фонсека, който елиминира вече двама поставени тенисисти - Карен Хачанов (16) и Томи Пол (23).

В долната половина на схемата при мъжете се оформиха още три любопитни 1/8-финални двойки - Артур Фис ще играе с Феликс Оже-Алиасим, Франсис Тиафо се изправя срещу Александър Зверев, а Лърнър Тиен, който спря сънародника си Бен Шелтън, излиза срещу Алехандро Давидович Фокина.