Ига Швьонтек и Мира Андреева продължават към третия кръг в Индиън Уелс

Спорт
Полякинята отказа Кайла Дей, а рускинята се справи с представителка на Аржентина.

ига швьонтек безпроблемно класиране третия кръг турнира доха
Снимка: БТА
Двукратната шампионка Ига Швьонтек (Полша) и защитаващата титлата си Мира Андреева (Русия) се класираха за третия кръг на силния турнир по тенис на твърди кортове УТА 1000 в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Поставената под номер 2 в схемата Швьонтек победи Кайла Дей (САЩ) с 6:0, 7:6(2) и следващата й съперничка ще бъде Мария Сакари (Полша), която се справи с Лили Тагер (Австрия) със 7:5, 6:0.

Шампионката от миналата година и осма в схемата Мира Андреева разгроми Солана Сиера (Аржентина) с 6:0, 6:0 и в следващия кръг ще играе с Катержина Синиакова (Чехия), която се справи с Лейла Фернандес (Канада) с 5:7, 6:4, 7:6(1).

Носителката на титлата от 2023 година и номер 3 Елена Рибакина (Казахстан) също постигна успех над Хейли Баптист (САЩ) със 7:6(5), 2:6, 6:2.

Петата поставена представителка на домакините Джесика Пегула се справи с Дона Векич (Хърватия) с 4:6, 6:2, 6:3, а номер 9 Елина Свитолина (Украйна) надделя над Лаура Зигемунд (Германия) със 7:6(5), 4:6, 6:3.

В други срещи номер 12 Белинда Бенчич (Швейцария) се наложи над Сторм Хънтър (Австралия) с 6:3, 6:2, номер 13 Каролина Мухова (Чехия) над Анна Бондар (Унгария) със 7;5, 6:2, а номер 26 Елена Остапенко (Латвия) над Кейти Волинец (САЩ) с 6:4, 7:6(5).

Две от поставените напуснаха турнира. 19-а в схемата Людмила Самсонова (Русия) отстъпи пред Ашлин Крюгер (САЩ) с 6:3, 5:7, 2:6, а номер 20 Ема Наваро (САЩ) загуби от Соная Картал (Великобритания) с 1:6, 6:3, 6:7(2).

В третия кръг продължават 15-а поставена Мадисън Кийс (САЩ) след победа над Диан Пари (Франция) с 6:4, 6:3 и номер 22 Елиза Мертенс (Белгия), което елиминира Кристина Букса (Испания) с 6:2, 6:1.

#тенис турнир Индиън Уелс 2026 #Мира Андреева # Ига Швьонтек

