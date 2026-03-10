БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Арина Сабаленка отстрани Наоми Осака и достигна четвъртфиналите в Индиън Уелс

Световната №1 се наложи в два сета над шампионката от 2018 година

Арина Сабаленка отстрани Наоми Осака и достигна четвъртфиналите в Индиън Уелс
Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка стана първата четвъртфиналистка на тенис турнира от сериите WTA 1000 в Индиън Уелс.

В среща от четвъртия кръг беларускинята се наложи над шампионката от 2018 година Наоми Осака (Япония) с 6:2, 6:4 за 81 минути игра.

Сабаленка имаше ясно превъзходство в първия сет, в който отстъпи само два гейма на съперничката си. Втората част се оказа значително по-оспорвана. Осака стигна до две възможности за пробив - във втория и в осмия гейм, но световната №1 успя да се измъкне и в двете ситуации.

Беларускинята също получи два шанса да пробие подаването на съперничката си, като при втория се възползва и поведе с 4:3, което се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.

На четвъртфиналите поставената под №1 в схемата Сабаленка ще срещне победителката от мача между Аманда Анисимова (САЩ) и Виктория Мбоко (Канада).

