БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отмениха турнирите по тенис в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

От ITF обявиха официално, че всички турнири под тяхната егида, планирани за провеждане в Турция в периода 8–21 март, няма да се състоят.

тенис топка
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тенис турнирите от веригата на ITF за мъже и жени в турския курорт Анталия бяха прекъснати и впоследствие отменени. Причината е опасения на турските власти от възможни атаки с ракети и дронове от страна на Иран.

От ITF обявиха официално, че всички турнири под тяхната егида, планирани за провеждане в Турция в периода 8–21 март, няма да се състоят.

Сред участниците в надпреварите тази седмица бяха и българите Александър Василев при мъжете и Гергана Топалова при жените, които бяха достигнали до втория кръг на турнирите.

#Тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
3
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
4
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
5
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
6
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: WTA

Бианка Андрееску отпадна на старта на турнира в Индиън Уелс
Бианка Андрееску отпадна на старта на турнира в Индиън Уелс
Виктория Томова претърпя поражение в първия кръг на квалификациите на тенис турнира в Индиън Уелс Виктория Томова претърпя поражение в първия кръг на квалификациите на тенис турнира в Индиън Уелс
Чете се за: 00:57 мин.
Индиън Уелс 2026: Кои тенисисти ще запишат последно участие, кои ще се завърнат и чии звезди ще изгреят в "Рая на тениса" Индиън Уелс 2026: Кои тенисисти ще запишат последно участие, кои ще се завърнат и чии звезди ще изгреят в "Рая на тениса"
Чете се за: 04:15 мин.
Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста
Чете се за: 00:37 мин.
Кристина Букса триумфира в Мерида с първа титла на ниво WTA 500 Кристина Букса триумфира в Мерида с първа титла на ниво WTA 500
Чете се за: 01:12 мин.
Пейтън Стърнс спечели титлата на турнира по тенис в Остин Пейтън Стърнс спечели титлата на турнира по тенис в Остин
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ