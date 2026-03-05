Отмениха турнирите по тенис в Анталия

Тенис турнирите от веригата на ITF за мъже и жени в турския курорт Анталия бяха прекъснати и впоследствие отменени. Причината е опасения на турските власти от възможни атаки с ракети и дронове от страна на Иран.

От ITF обявиха официално, че всички турнири под тяхната егида, планирани за провеждане в Турция в периода 8–21 март, няма да се състоят.

Сред участниците в надпреварите тази седмица бяха и българите Александър Василев при мъжете и Гергана Топалова при жените, които бяха достигнали до втория кръг на турнирите.