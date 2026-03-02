Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова запази 151-ата си позиция в обновената световна ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA).

30-годишната софиянка има актив от 490 точки. По-късно днес тя ще се изправи срещу поставената под номер 1 в квалификациите Кейти Боултър (Великобритания) в първия кръг на пресявките на турнира в Индиън Уелс (САЩ).

Начело в ранглистата остава Арина Сабаленка с 10 675 точки, следвана от Ига Швьонтек със 7588 и Елена Рибакина с 7253 точки.