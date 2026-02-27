Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Индия

За доброто си представяне българинът заработи 30 точки за световната ранглиста.
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Пуне (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.
Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, отстъпиха с 2:6, 4:6 от Джи Сунг Нам (Южна Корея) и Патрик Никлас-Салминен (Финландия). Срещата продължи 66 минути.
Българинът и индиецът допуснаха общо три пробива в мача, а от своя страна не успяха да стигнат до брейк при сервис на техните противници.
За доброто си представяне Донски заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки.
През миналата седмица Донски и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи (Индия), като това бе втори триумф на двамата като тандем в турнири от сериите „Чалънджър". Александър Донски има общо три спечелени титли от сериите „Чалънджър" на двойки, а през тази седмица националът се изкачи до рекордното за него 109-о място в световната ранглиста при дуетите.