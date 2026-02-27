БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Индия

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
За доброто си представяне българинът заработи 30 точки за световната ранглиста.

силен старт александър донски двойки цуг
Снимка: БТА
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75" в Пуне (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под №1 в схемата, отстъпиха с 2:6, 4:6 от Джи Сунг Нам (Южна Корея) и Патрик Никлас-Салминен (Финландия). Срещата продължи 66 минути.

Българинът и индиецът допуснаха общо три пробива в мача, а от своя страна не успяха да стигнат до брейк при сервис на техните противници.

За доброто си представяне Донски заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки.

През миналата седмица Донски и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи (Индия), като това бе втори триумф на двамата като тандем в турнири от сериите „Чалънджър". Александър Донски има общо три спечелени титли от сериите „Чалънджър" на двойки, а през тази седмица националът се изкачи до рекордното за него 109-о място в световната ранглиста при дуетите.

#Александър Донски

