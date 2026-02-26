БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пьотр Нестеров загуби на двойки на турнир в Швейцария

Българинът и Олександър Овчаренко отстъпиха пред босненци.

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров допусна поражение на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75“ в Лугано (Швейцария) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът и Олександър Овчаренко (Украйна) загубиха от Мирза Башич и Нерман Фатич (Босна и Херцеговина) с 6:7(4), 5:7 за 83 минути.

В първия сет нямаше пробиви, а в тайбрека Башич и Фатич поведоха с 5:3 и след 7:4 взеха аванс в резултата. Във втората част Нестеров и Овчаренко загубиха подаването си в 12-ия гейм и отпаднаха от надпреварата.

