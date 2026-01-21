БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 18:40 мин.
Снимка: БНТ
Слушай новината

Програмата на БНТ по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026:

6 февруари (петък)
БНТ 1
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри

21:00-23:25 Церемония по откриване на XXV Зимни олимпийски игри – пряко предаване от Милано

БНТ 3
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри
21:00-23:25 Церемония по откриване на XXV Зимни олимпийски игри – пряко предаване от Милано

7 февруари (събота)
БНТ 1
10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма
12:25-14:00Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (мъже) - пряко предаване от Бормио
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

БНТ 3
12:25-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (мъже) –пряко предаване от Бормио
14:00-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10+10 км скиатлон (жени) – пряко предаване от Тезеро
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
20:45-22:05 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), мъже, кратка програма – пряко предаване от Милано
23:05-23:50 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

8 февруари (неделя)
БНТ 1
10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма
13:55-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, паралелен гигантски слалом (финали) – пряко предаване от Ливиньо
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

БНТ 3
10:00-11:55 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, паралелен гигантски слалом (квалификации) – пряко предаване от Ливиньо
12:25-13:45Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо
13:45-14:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10+10 км скиатлон (мъже) – пряко предаване от Тезеро
15:00-16:20 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, смесена щафета – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:30-20:15 Зимни олимпийски игри 2026: Шейни, мъже, четвърти манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо
20:30-23:45 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), волна програма –пряко предаване от Милано

9 февруари (понеделник)
БНТ 1
9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

БНТ 3
11:25-12:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, спускане (мъже) – пряко предаване от Бормио
14:55-16:10 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом (мъже) – пряко предаване от Бормио

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
20:00-21:50 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-скок, малка шанца, мъже – пряко предаване от Предацо

10 февруари (вторник)
БНТ 1
9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма
14:25-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 20 км индивидуален старт (мъже) - пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

БНТ 3
10:15-11:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (квалификации) – пряко предаване от Тезеро
11:30-12:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, спускане (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо
12:40-14:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (финали) – пряко предаване от Тезеро
14:30-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, смесена щафета, финали – пряко предаване от Милано
14:55-16:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

11 февруари (сряда)
БНТ 1
9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма
15:10-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км индивидуален старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026
22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

БНТ 3
12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г (мъже) – пряко предаване от Бормио
15:10-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км индивидуален старт (жени) –пряко предаване от Антхолц-Антерселва
17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Словакия - Финландия –пряко предаване от Милано
20:50-21:50 Днес на Игрите – студийна програма
22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

12 февруари (четвъртък)
БНТ 1
9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

БНТ 3
12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо
13:55-15:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10 км (жени) – пряко предаване от Тезеро
15:15-16:10 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, сноубордкрос (мъже, финали) – пряко предаване от Ливиньо
17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Чехия - Канада – пряко предаване от Милано
20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 - запис
21:15-23:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (жени), 1000 м (мъже), полуфинали и финали – пряко предаване от Милано

13 февруари (петък)
БНТ 1
9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма
12:45-14:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10 км (мъже) – пряко предаване от Тезеро
14:30-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (жени), 1000 м (мъже), финали – репортаж
14:55-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км спринт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
22:00-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, мъже, волна програма –пряко предаване от Милано

БНТ 3
13:00-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Финландия - Швеция – пряко предаване от Милано
15:40-17:05 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, сноубордкрос (жени, финали) – запис
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Канада - Швейцария –пряко предаване от Милано

14 февруари (събота)
БНТ 1
10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма
15:30-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – репортаж
15:40-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

БНТ 3
10:55-12:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио
12:55-14:25 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – пряко предаване от Тезеро
14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио
15:45-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-19:45 Днес на Игрите – студийна програма
19:45-21:35 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-скок, голяма шанца, мъже – пряко предаване от Предацо
22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): САЩ - Дания – пряко предаване от Милано (в паузите: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) и Шорттрек, 1500 м (мъже), полуфинали – репортажи)
0:40-1:10 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 3000 м (жени), полуфинали, 1500 м (мъже), финали – репортаж

15 февруари (неделя)
БНТ 1
10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма
12:10-13:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км преследване (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
15:30-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – репортаж
15:40-16:45 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

БНТ 3
10:55-12:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо
12:55-14:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Тезеро
14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), II манш - пряко предаване от Кортина д’Ампецо
15:45-16:45 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): САЩ - Германия – пряко предаване от Милано

16 февруари (понеделник)
БНТ 1
9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма
10:55-12:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио
14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

БНТ 3
10:55-12:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио
12:55-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 5000 м (мъже), полуфинали, 1000 м (жени), полуфинали и финали – пряко предаване от Милано
14:25-15:45Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

17 февруари (вторник)
БНТ 1
9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма
15:25-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

БНТ 3
15:25-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-19:45 Днес на Игрите – студийна програма
19:45-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, жени, кратка програма –пряко предаване от Милано

18 февруари (сряда)

БНТ 1
9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма
15:40-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х6 км щафета (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма

БНТ 3
10:55-12:25 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо
12:25-12:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, отборен спринт (квалификации) – репортаж
12:40-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, отборен спринт (финали) – пряко предаване от Тезеро
14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), II манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо
15:45-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х6 км щафета (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): четвъртфинална среща –пряко предаване от Милано
20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма
21:15-21:50 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (мъже), четвъртфинали и полуфинали – пряко предаване от Милано
22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): четвъртфинална среща –пряко предаване от Милано (в паузите: Шорттрек, 3000 м (жени), 500 м (мъже), финали)

19 февруари (четвъртък)
БНТ 1
9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
22:00-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, жени, волна програма - пряко предаване от Милано

БНТ 3
11:00-11:40 Зимни олимпийски игри 2026: Северна комбинация, отборен скок – пряко предаване от Предацо
14:55-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Северна комбинация, отборен спринт – пряко предаване от Тезеро
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
20:00-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, жени, волна програма –пряко предаване от Милано

20 февруари (петък)
БНТ 1
9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма
15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км масов старт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): полуфинална среща – пряко предаване от Милано (в паузите: По света и у нас и Истории от Олимпийските игри)

БНТ 3
15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км масов старт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): полуфинална среща – пряко предаване от Милано
20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма – запис
21:15-23:15 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 1500 м (жени), 5000 м (мъже), финали – пряко предаване от Милано

21 февруари (събота)
БНТ 1
10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма
15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км масов старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
21:00-23:30 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, Галаконцерт – пряко предаване от Милано

БНТ 3
15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км масов старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва
19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма
21:30-0:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): среща за 3-4 място – пряко предаване от Милано (в паузите: Ски-бягане, 50 км (жени) и Бобслей, 12,5 км масов старт (жени), репортажи)

22 февруари (неделя)
БНТ 1
10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма
15:00-17:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): финал – пряко предаване от Милано (в паузите: Бобслей, четворки мъже и Ски-бягане, 50 км (мъже), репортажи)
20:30-21:30 Днес на Игрите – студийна програма

21:30-23:45 Церемония по закриване на XXV Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 – пряко предаване от Верона

БНТ 3
10:55-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Бобслей, четворки мъже, трети и четвърти манш и Ски-бягане, 50 км (мъже) – пряко комбинирано предаване
20:30-21:30 Днес на Игрите – студийна програма
21:30-23:45 Церемония по закриване на XXV Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 – пряко предаване от Верона

#Милано/Кортина 2026 #БНТ 1 #БНТ 3

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

