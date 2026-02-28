Стела Янчовичина заминава за Игрите в Милано/Кортина в неделя

На 1 март, неделя Стела Янчовичина, която е единственият български състезател, който ще участва на Зимните паралимпийски игри в Милано-Кортина, ще е на летище София, Терминал 2 в 15,30 часа преди отпътуването си за Италия. Стела Янчовичина ще се състезава в алпийски ски, като стартовете й ще са в Кортина д'Ампецо.

Тя ще бъде изпратена от председателя на БОК Весела Лечева и шефа на олимпийската мисия Володя Златев.