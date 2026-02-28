БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Стела Янчовичина заминава за Игрите в Милано/Кортина в неделя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:30 мин.
Спорт
Запази

Тя е единственият български състезател, който ще участва на Зимните паралимпийски игри.

милано/кортина 2026
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

На 1 март, неделя Стела Янчовичина, която е единственият български състезател, който ще участва на Зимните паралимпийски игри в Милано-Кортина, ще е на летище София, Терминал 2 в 15,30 часа преди отпътуването си за Италия. Стела Янчовичина ще се състезава в алпийски ски, като стартовете й ще са в Кортина д'Ампецо.

Тя ще бъде изпратена от председателя на БОК Весела Лечева и шефа на олимпийската мисия Володя Златев.

#Паралимпийски игри в Милано/Кортина #Стела Янчовичина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
4
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
5
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
6
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Milano Cortina 2026

Лора Христова бе избрана за най-голяма изненада на Зимните олимпийски игри
Лора Христова бе избрана за най-голяма изненада на Зимните олимпийски игри
Милена Тодорова и Владимир Илиев бяха наградени на заседание на Общинския съвет в Троян Милена Тодорова и Владимир Илиев бяха наградени на заседание на Общинския съвет в Троян
Чете се за: 04:12 мин.
Доналд Тръмп прие в Белия дом олимпийските шампиони по хокей на лед Доналд Тръмп прие в Белия дом олимпийските шампиони по хокей на лед
Чете се за: 01:42 мин.
Стела Янчовичина: Пожелавам си да се справя добре, да се концентрирам и да представя България достойно Стела Янчовичина: Пожелавам си да се справя добре, да се концентрирам и да представя България достойно
Чете се за: 02:15 мин.
Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла
Чете се за: 00:45 мин.
Олимпийското знаме се завърна във Франция в очакване на Зимните игри през 2030 година Олимпийското знаме се завърна във Франция в очакване на Зимните игри през 2030 година
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мохамед Халаф: Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ