Милена Тодорова и Владимир Илиев бяха наградени на заседание на Общинския съвет в Троян

Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Биатлонистите са видни представители на троянската школа.

Милена Тодорова Владимир Илиев
Снимка: БТА
Двама от най-изявените биатлонисти на България и троянската школа – Милена Тодорова и Владимир Илиев бяха наградени на днешното заседание на Общинския съвет в планинския град. Предложението беше внесено от кмета на Троян Донка Михайлова и бе единодушно подкрепено от общинските съветници, които посрещнаха спортистите със ставане на крака и бурни ръкопляскания.

Поводът е достойното представяне на Милена Тодорова, класирала се четвърта в биатлона при жените на Зимните олимпийски игри в Италия, както и участието на Владимир Илиев, многократен медалист от световни и европейски първенства, за пети път на Зимни олимпийски игри.

„Благодарим ви, Милена и Владо, че ни карате да се чувстваме горди троянци. Благодарим ви за примера, който давате на стотици троянски деца и младежии. Благодарим, че направихте така, че Троян стана известен в целия свят“, каза в обръщението си към спортистите кметът на Троян Донка Михайлова.

По думите на Милена Тодорова важно е децата никога да не се предават.

„Ако са избрали този път – или който и да е друг – трябва да знаят, че няма да е лесно и ще срещнат трудности. Важно е да се научат да бъдат адаптивни и да се борят, защото в живота нищо не се постига лесно. Подкрепата от Троян и от хората у дома означава много за нас, защото сме прекарали дълго време в чужбина с националния отбор, подготвяйки се извън България. Но основата, която имаме, идва именно оттук – от Троян, от треньорите, учителите и хората, с които сме работили“, каза пред журналисти Милена Тодорова.

Владимир Илиев изрази надежда, че Троян ще става все по-добро място за живот – за него и Милена Тодорова, за всички граждани и най-вече за децата.

„Искаме да живеем и да се развиваме тук и занапред, затова тази подкрепа е изключително ценна. По време на Олимпиадата може би не сме я усещали пряко, освен чрез социалните мрежи, но вярвам, че тя винаги е била с нас. Винаги ни е приятно да се връщаме в Троян, да живеем тук и да градим бъдещето си именно тук“, каза той.

Тодорова посочи, че не би променила нищо в подготовката си за следващи големи форуми, тъй като смята, че през годините е натрупала много добра физическа база.

„През последните две години работим по новата система на Пихлер и всичко вървеше отлично. За съжаление тази година имах здравословни проблеми и може би затова нещата не се получиха оптимално. Въпреки това се радвам, че успях точно на Олимпиадата да се представя по този начин. Като опит това състезание ми донесе изключително много положителни емоции и ме накара да повярвам още повече в себе си“, добави състезателката.

Предвижда се Милена Тодорова да получи премия в размер на седем минимални работни заплати, а Владимир Илиев - на три. Общият им треньор от троянския клуб по биатлон и стрелба „Аякс“ Цветан Цочев също ще бъде награден с три минимални работни заплати. Двамата биатлонисти положиха автографи върху тениска на родния си клуб по биатлон „Аякс“, която след като бъде разписана и от бронзовата медалистка от Игрите Лора Христова, ще бъде изложена в новата спортна зала в града.



#Троян #Милена Тодорова #Владимир Илиев

