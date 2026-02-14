БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Милена Тодорова завърши четвърта, а Лора Христова е 11-а в спринта на Олимпийските игри в Милано/Кортина

Спорт
Дебютантката на олимпийски игри Валентина Димитрова и Мария Здравкова останаха извън топ 80.

милано кортина 2026 биатлон жени спринт галерия
Снимка: startphoto.bg
Милена Тодорова се представи най-добре от четирите български биатлонистки в спринта на 7.5 километра на Олимпиадата в Милано-Кортина.

28-годишната Тодорова финишира четвърта за 21:20.8 минути, след като допусна една грешка при първата от двете си стрелби в комплекса в Антхолц-Антерселва.

Тя се размина за 16.3 секунди с място на подиума, но записа най-добрия си резултат на зимни Игри, след като досега най-предното й класиране беше 17-о място в същата дисциплина в Пекин 2022.

Тодорова изравни и най-доброто българско класиране в дисциплината на Олимпиада на Надежда Алексиева от Албервил 1992.

23-годишната Лора Христова, която спечели бронз в индивидуалния старт на 15 километра с перфектна стрелба, днес направи един пропуск от положение легнал и се нареди 11-а с 21:54.1 минути.

Така двете се класираха за преследването на 10 километра в неделя, за което продължават първите 60, като ще имат доста добри изходни позиции за атака на местата на подиума.

Дебютантката на олимпийски игри Валентина Димитрова и Мария Здравкова останаха извън топ 80 и приключват индивидуалното си участие на Игрите. За тях предстои само участие в щафетата на 4 по 6 километра на 18 февруари.

Здравкова днес финишира 83-а с време 24:44.2 минути, след като свали едва 6 от 10 мишени на стрелбището с един пропуск от легнал и три от прав.

Димитрова пък завърши 85-а за 24:56.1 минути след два пропуска от легнал и 1 от прав.

Шампионка с чиста стрелба и време 20:40.8 минути стана 22-годишната Марен Киркеайде (Норвегия), която постигна най-големи успех в кариерата си.

23-годишната французойка Осеан Мишлон спечели среброто с изоставане от само 3.8 секунди и също със свалени десет мишени. Мишлон е световна вицешампионка в масовия старт от Ленцерхайде 2025.

27-годишната Лу Жанмоно (Франция) се нареди трета на 23.7 секунди с един пропуск от положение прав, като по този начин оформи пълен комплект медали от Игрите в Милано-Кортина след златото в смесената щафета и среброто в индивидуалния старт.

Веднага след нея на 40.0 секунди е Милена Тодорова, която изпревари с 6 десети от секундата стрелялата чисто представителка на домакините Лиза Витоци.

Христова е на 1:13.3 минута зад Киркеайде и с този пасив ще започне в преследването в неделя.

#Марен Киркеайде #Осеан Мишлон #Милано/Кортина 2026 #Лу Жанмоно #Лора Христова #Мария Здравкова #Валентина Димитрова #Милена Тодорова

