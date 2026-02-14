Мария Здравкова: Зле се представих, аз съм реалистка

Мария Здравкова допусна четири грешки в стрелбата в спринта на 7,5 км в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 и остана далеч от призовите места. Тя завърши на 83-о място.

Българката не беще доволна от представянето си.

"Зле е, няма по какъв друг начин да го оценя, аз съм реалистка. Правият не върви цял сезон почти. Не знам какво се получава. Работим много. В същото време е доста разочароващо. Но продължаваме в тая насока да работим със старши треньора и се надявам нещата да се получат", обясни Здравкова в интервю за БНТ.

"Не се чувствам напрегната преди старта. Няма напрежение в мен. Тук мога да го отдам на височината, на останалите стартове нямам оправдания", каза още тя.

"Беше ми доста по-тежко отколкото на индивидуалното. Там се чувствах доста по-добре. Това е, височината си казва думата", завърши Мария Здравкова.

Вижте интервюто във видеото!