Калин Златков: Във втория манш рискувах повече, но направих грешки

от БНТ
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Българинът завърши 36-и в гигантския слалом в Бормио и насочва фокуса си към слалома

калин златков ото лошо предвид възможностите гигантския слалом
Българският състезател по ски-алпийски дисциплини Калин Златков се класира на 36-о място в гигантския слалом при олимпийския си дебют на Игрите в Милано-Кортина.

25-годишният национал финишира с общо време 2:39.08 минути на пистата "Стелвио“ в Бормио, след като беше 40-и след първия манш (1:22.32). Второто спускане премина при силен снеговалеж, мъгла и намалена видимост, особено в горната част на трасето. Златков остана на 14.08 секунди от шампиона Лукас Пинейро Бротен.

След състезанието българинът застана пред камерата на БНТ и направи своята равносметка за представянето си.

"Във втория манш опитах да рискувам малко повече, тъй като през първия имах леко дефанзивно каране в някои ключови сектори. Сега опитах да атакувам, но за съжаление направих няколко грешки, които ми костваха време и може би ме лишиха от още една-две позиции нагоре“, коментира той.

Златков призна, че условията на пистата са били сериозно предизвикателство.

"Опитах се да се абстрахирам от условията, защото сме карали при всякакви. Но комбинацията от мокър сняг и дъжд се лепеше по очилата и видимостта беше неприятна. Трудно се виждаха образувалите се коловози. Въпреки това смятам, че успях да се адаптирам и да направя прилично спускане спрямо възможностите си“, допълни националът.

Той подчерта, че основният му фокус остава слаломът – дисциплината, в която се чувства най-силен.

„Важният старт за мен е слаломът. Целта ще бъде да рискувам и да търся място в топ 30 след първия манш. В тези условия всичко може да се случи, а при силно каране във втория манш може да се стигне до добър резултат“, заяви Златков.

Българинът вече насочва вниманието си към следващото предизвикателство в програмата, където ще се опита да надгради представянето си от гигантския слалом.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано Кортина 2026 # Калин Златков

