Калин Златков завърши на 40-а позиция след първия манш на гигантския слалом в Милано/Кортина

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Българинът стартира с №53 в гигантския слалом

калин златков завърши позиция първия манш гигантския слалом милано кортина
Калин Златков заема 40-ото място след първия манш на гигантския слалом от програмата на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

25-годишният национал стартира с висока стартова позиция №53 и финишира за 1:22.32 минути. В подреждането след първото спускане той заема 40-ото място, с изоставане от 8.40 секунди спрямо временния лидер Лукас Пинейро Бротен, който записа време от 1:13.92.

Втори след първия манш е Марко Одермат, който изостава с 0.95 секунди от водача. Третата позиция заема Лоик Мейар с пасив от 1.57 секунди.

Състезанието премина при сериозна конкуренция, като преди спускането на Златков седем скиори не успяха да завършат трасето. Българинът обаче показа стабилност и успя да стигне до финала, което му дава шанс да подобри позицията си във втория манш.

Решаващото второ спускане започва в 14:30 часа българско време, като стартовият ред ще бъде в обратен ред на класирането от първия манш.

Гледайте представянето му във видеото!

