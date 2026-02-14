БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Запази

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен говори за "европейско пробуждане"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Послание за единство и желание за сътрудничество с Европа – това бяха акцентите в речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, по време на Мюнхенската конференция за сигурност. Малко след него, на сцената се качи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, която заяви, че външни сили се опитват да отслабят ЕС отвътре.

Въздишка на облекчение след речта на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. В сравнение с остро и критично послание към Европа на вицепрезидента Джей Ди Ванс от миналата година, този път имаше послание за единство и желание са съвместна работа.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "При президента Тръмп, Съединените американски щати отново ще поемат задачата за обновяване и възстановяване, водени от визия за бъдеще, толкова гордо, суверенно и витално, колкото миналото на нашата цивилизация. И въпреки, че ако се наложи, сме готови да направим това сами, ние предпочитаме и се надяваме, да го направим заедно с нашите приятели, тук в Европа. Защото Съединените щати и Европа си принадлежат."

Рубио критикува редица политики – за климата, за миграцията, но подчерта, че са допуснати общи грешки, които са заплашили общото бъдеще. По думите му, трансатлантическите отношение съществуват, но имат нужда да бъдат поправени. Ние не искаме слаб съюзник, искаме да вървим по общия ни път заедно.

След него на сцената излезе китайският външен министър Ван И, който заяви че най-добре би било Пекин и Вашингтон да работят заедно, и че Европа трябва да има решаваща роля в търсенето на мир в Украйна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен говори за "европейско пробуждане".

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Европейският начин на живот демокрациите, демократичните устои и доверието на нашите граждани е предизвикано по нов начин. И за всичко - от територии до мита, през регулации за технологиите. Всичко това показва, че в реалността в днешния фрагментиран свят Европа трябва да стане много по независима. Няма друг избор."

снимки: БТА, БГНЕС

И днес Украйна ще бъде сред акцентите в програмата на Мюнхенската конференция за сигурността. Президентът Володимир Зеленски ще разговаря с държавния секретар на САЩ МАрко Рубио, дни преди планираните за 17 и 18 февруари разговори между Киев, Вашингтон и Москва.

#Мюнхенската конференция по сигурността #Урсула фон дер Лайен #Мюнхенска конференция по сигурността #Марко Рубио

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
2
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
3
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
4
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността...
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за случилото се?
5
Случаят "Петрохан": Може ли будизмът да е обяснение за...
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
6
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...

Най-четени

Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
1
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
3
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
5
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
6
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...

Още от: САЩ и Канада

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ спря работа
Министерството на вътрешната сигурност на САЩ спря работа
Доналд Тръмп: Смяната на режима в Иран е "най-доброто", което може да се случи Доналд Тръмп: Смяната на режима в Иран е "най-доброто", което може да се случи
Чете се за: 00:50 мин.
В очакване на речта на Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността В очакване на речта на Марко Рубио на Мюнхенската конференция по сигурността
Чете се за: 01:40 мин.
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
Чете се за: 03:05 мин.
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са последствията? Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са последствията?
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската конференция по сигурността
Президентът Илияна Йотова разговаря с Еманюел Макрон на Мюнхенската...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг кадри Пазарът на труда: Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг кадри
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват и през тази седмица Цените на храните: Повечето основни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват и през тази седмица
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Иван Демерджиев: МВР е използвало оръжия от организацията на...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
В Деня на виното и любовта: Винарни от Долината на Струма отварят...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Задушница е – почитаме паметта на починалите си близки
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ