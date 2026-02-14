На конференцията по сигурността в Мюнхен: Марко Рубио с призив за единство между САЩ и Европа

Послание за единство и желание за сътрудничество с Европа – това бяха акцентите в речта на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, по време на Мюнхенската конференция за сигурност. Малко след него, на сцената се качи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, която заяви, че външни сили се опитват да отслабят ЕС отвътре.

Въздишка на облекчение след речта на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. В сравнение с остро и критично послание към Европа на вицепрезидента Джей Ди Ванс от миналата година, този път имаше послание за единство и желание са съвместна работа.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "При президента Тръмп, Съединените американски щати отново ще поемат задачата за обновяване и възстановяване, водени от визия за бъдеще, толкова гордо, суверенно и витално, колкото миналото на нашата цивилизация. И въпреки, че ако се наложи, сме готови да направим това сами, ние предпочитаме и се надяваме, да го направим заедно с нашите приятели, тук в Европа. Защото Съединените щати и Европа си принадлежат."

Рубио критикува редица политики – за климата, за миграцията, но подчерта, че са допуснати общи грешки, които са заплашили общото бъдеще. По думите му, трансатлантическите отношение съществуват, но имат нужда да бъдат поправени. Ние не искаме слаб съюзник, искаме да вървим по общия ни път заедно.

След него на сцената излезе китайският външен министър Ван И, който заяви че най-добре би било Пекин и Вашингтон да работят заедно, и че Европа трябва да има решаваща роля в търсенето на мир в Украйна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен говори за "европейско пробуждане".

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Европейският начин на живот демокрациите, демократичните устои и доверието на нашите граждани е предизвикано по нов начин. И за всичко - от територии до мита, през регулации за технологиите. Всичко това показва, че в реалността в днешния фрагментиран свят Европа трябва да стане много по независима. Няма друг избор."

И днес Украйна ще бъде сред акцентите в програмата на Мюнхенската конференция за сигурността. Президентът Володимир Зеленски ще разговаря с държавния секретар на САЩ МАрко Рубио, дни преди планираните за 17 и 18 февруари разговори между Киев, Вашингтон и Москва.