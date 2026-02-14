Беноа Ришо - треньорът с 16 роли на леда

Определян от мнозина като хореограф №1 в съвременното фигурно пързаляне, Беноа Ришо преживява едни от най-натоварените дни в кариерата си по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Французинът е ангажиран с цели 16 състезатели и двойки от 13 различни държави – мащаб, който рядко се среща дори на най-големите форуми.

Името му стана популярно и сред по-широката публика, след като кадри как сменя якетата си по време на финалите във волната програма при мъжете се превърнаха в хит в социалните мрежи. Зад любопитния момент обаче стои чиста професионална логика – всеки отбор работи с различен спонсор и екипировка, а Ришо трябва буквално за секунди да "превключва“ от един щаб към друг.

„Моят опит ми носи усещането за принадлежност към нацията. Усещам света – усещам германците, италианците, французите, японците – и искам моят състезател да се пързаля за тях на 100% и да даде всичко, на което е способен. И разбира се, ако може да спечели – искам да спечели. А като хореограф и треньор искам да видя най-доброто представяне“, споделя Ришо.

Само в рамките на една вечер френският специалист беше част от щабовете на Стивън Гоголев (Канада), Адам Сяо Хим Фа (Франция) и Ника Егадзе (Грузия), което още веднъж подчертава мащаба на доверието към него.

Сред състезателите, с които е работил през годините, е и българската фигуристка Александра Фейгин. Тя ще излезе на олимпийския лед на 17 февруари, когато започва индивидуалната надпревара при жените - с опит, изграден и под влиянието на един от най-разпознаваемите хореографи в този спорт.

