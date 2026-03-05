БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
4
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
15:14, 05.03.2026
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
14:24, 05.03.2026
Чете се за: 03:22 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
09:16, 05.03.2026
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
08:51, 05.03.2026
Чете се за: 03:52 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 05.03.2026 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 05.03.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:24, 05.03.2026
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
12:21, 05.03.2026
Външните министри на ЕС заседават извънредно заради ситуацията в...
12:15, 05.03.2026
Високите сметки за ток: Открити ли са нарушения в ЕРП-тата?
12:10, 05.03.2026
Запрянов пред Борисов: Отбраната трябва да бъде национална кауза,...
12:05, 05.03.2026
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
11:49, 05.03.2026
Съвет по сигурността при премиера: Мерки и рискове пред България...
10:04, 05.03.2026
Петър Тодоров за рокадите в МВР: Големият проблем в МВР е...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
3
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
4
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
5
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
6
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Реклама
Най-четени
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 05.03.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 04.03.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 04.03.2026
Спортни новини 04.03.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 04.03.2026
Спортни новини 04.03.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 04.03.2026
Спортни новини 03.03.2026 г., 20:25 ч.
20:25, 03.03.2026
Спортни новини 03.03.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 03.03.2026
Реклама
Водещи новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността: България не е...
14:55, 05.03.2026
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
15:51, 05.03.2026
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
14:07, 05.03.2026
Чете се за: 03:22 мин.
Политика
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ)
14:23, 05.03.2026
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
12:24, 05.03.2026
Чете се за: 04:20 мин.
По света
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
12:05, 05.03.2026
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
12:51, 05.03.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Високите сметки за ток: Открити ли са нарушения в ЕРП-тата?
12:15, 05.03.2026
Чете се за: 01:57 мин.
Политика
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ