БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
8
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
19:28, 04.03.2026
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
17:39, 04.03.2026
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
16:21, 04.03.2026
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
15:22, 04.03.2026
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
14:11, 04.03.2026
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
12:15, 04.03.2026
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
10:40, 04.03.2026
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
08:57, 04.03.2026
Чете се за: 04:05 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 04.03.2026 г., 12:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:30, 04.03.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:30, 04.03.2026
Жители на пловдивски села заплашват с протести заради разрушена...
12:20, 04.03.2026
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...
12:06, 04.03.2026
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
11:20, 04.03.2026
Новият български сериал на БНТ „Ком - Емине“ започва от...
10:24, 04.03.2026
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
09:20, 04.03.2026
Общината на Лос Анджелис грейна в цветовете на българското знаме
08:54, 04.03.2026
Понижение на температурите за 8 март
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
3
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
4
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
5
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...
Реклама
Най-четени
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 04.03.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 04.03.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 04.03.2026
Спортни новини 03.03.2026 г., 20:25 ч.
20:25, 03.03.2026
Спортни новини 03.03.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 03.03.2026
Спортни новини 02.03.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 02.03.2026
Спортни новини 02.03.2026 г. 12:25 ч.
12:20, 02.03.2026
Реклама
Водещи новини
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
20:03, 04.03.2026
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
18:44, 04.03.2026
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
17:33, 04.03.2026
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
18:07, 04.03.2026
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
12:06, 04.03.2026
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
18:50, 04.03.2026
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Първи самолет с българи се прибра от Дубай
18:04, 04.03.2026 (обновена)
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...
18:17, 04.03.2026
Чете се за: 04:52 мин.
Близък изток
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ