Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

Новият български сериал на БНТ „Ком - Емине“ започва от 2 април

Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Какви са били предизвикателствата по време на снимачния процес?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Новият български сериал „Ком - Емине“, продуциран от Българската национална телевизия, започва от 2 април и обещава на зрителите много вълнуващи моменти от малкия екран. Той ще се излъчва всеки четвъртък от 21.00 часа в ефира на Българската национална телевизия.

Десет туристи и техният водач тръгват по маршрута Ком-Емине, като най-младият сред тях е 18-годишен, а най-възрастният е на 70 години. Всички те са със своите тайни и мечти, както и с желанието да устоят и стигнат докрай. По пътя ги очакват много приключения, обрати и изненадващи открития за себе си и за другите.

Режисьорът Бойко Боянов сподели в сутрешния блок "Денят започва" преживяването си по време на снимките:

„Този преход е емблематичен, легендарен за туризма в България. Освен това, има и културно-историческо значение. Вчера беше 3 март. Само ще спомена „Арабаконак прохода“ и паметника там, посветен на победата в Руско-Турската освободителна война. Връх Шипка. Град Котел - един уникален възрожденски град с неговите музеи. Там са родени доктор Петър Берон, Георги Сава Раковски. Безспорната красота на Стара планина, зрителите ще видят, като гледат филма, кадрите, които сме заснели. Искам да акцентирам върху нещо много специално и специфично, като изживяване. Аз самият го изживявах, предполагам, че и останалите хора от екипа, които бяха с нас. Когато гледаш тези долини, гори, върхове, вслушаш се в тишината, която всъщност не е точно тишина, дишаш този въздух, се откъсваш много лесно от ежедневието си, от обичайния си ритъм и започваш да потъваш в себе си и да се замисляш върху това кой си ти, кое е важно в живота ти и кое не. И това е уникално изживяване, което всъщност този процес проследяваме, докато разказваме за нашите герои във филма.“

Актьорът Константин Еленков сподели, че сериалът ще разкрие на зрителя какво се случва с човека в планината, защото тя е жива. И в сериала планината е персонаж:

„Това е най-интересното, защото според мен, сериала ще разкрие на зрителя какво се случва с човека в планината, понеже планината е жива. Планината е персонаж. Планината е един от персонажите в сериала и тя много променя човека, дори когато не правиш наистина „Ком-Емине“. Ние по някакъв начин си го минахме, не го вървяхме наистина. Ние оформихме наистина много, много силна група, силен състав. Вървяхме много сплотени. Тук искам да благодаря и да изразя възхищение от всички членове на екипа, които наистина се раздадоха. Имахме огромно желание да разкажем историята така, както си я представяхме. И благодаря още веднъж на продуцентите, че ни дадоха и свободата да го направим.“

Той допълни още, че в сериала изгражда образа на екстравагантна кинозвезда.

Бойко Боянов, режисьор: „Ние живеехме и спяхме на нашите снимачни площадки. Снимахме дори в стаите, в които ние реално спим, екипа. Общите спални там на места. С много легла. В палатки спахме.Така че бяхме много близо и това ни помогна, между другото, да сме доста автентични на екрана. Тоест има и екстремни моменти, доколкото виждаме пак по кадрите, просто се ориентирам. Дубльор и каскадьор няма в този филм. Нямахме място и за дубльор и каскадьор.“

Сериалът започва от 2 април от 21.00 часа всеки четвъртък по БНТ. Ще бъдат излъчени 12 серии.

Вижте целия разговор във видеото

#Константин Еленков #Ком емине #нов български сериал #Бойко Боянов

