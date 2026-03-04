Как се справят общините с бюджетната несигурност и забавените плащания?

Местната власт остава стабилна, въпреки политическите сътресения, но липсата на приет държавен бюджет в началото на годината вече се превръща в трайна практика, която затруднява дългосрочното планиране. Това обясни в "Денят започва" Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините. Текущите разходи за детски градини, училища и социални услуги се финансират регулярно, но инвестиционните проекти по т.нар. Общинска инвестиционна програма срещат сериозни забавяния заради сложна процедура по разплащане. По-ритмично вървят средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, чиито проекти трябва да бъдат приключени до 30 юни.

Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините: "Правилото да нямаме приет бюджет в началото на календарната година вече не е изключение. То стана традиция. За съжаление свикнахме да работим в такава среда, която е белязана от административни неуредици и правна несигурност за общините най-вече. Административният диалог с държавата върви. Не можем да кажем, че работата е спряла, въпреки че има смяна на правителства, дойде служебен кабинет, който замени редовния. Разбира се, липсва стратегическия диалог, липсват по-дългосрочните перспективи и възможностите да планираме дългосрочно на базата на ясни финансови стандарти от страна на държавата."

По думите ѝ има забавени плащания по Общинската инвестиционна програма.

"Текущите ни субсидии и трансфери, които покриват разходите за детски градини, училища, социални услуги, вървят регулярно. Там няма забавения, има отработени механизми, вече четвърти път играем това упражнение, така че нямаме въпроси към държавата в тази част от финансирането на общините. По друг начин стоят нещата с инвестиционните ни проекти, финансирани от така наречената Общинска инвестиционна програма, която се финансира от държавния бюджет. Там има забавяния, няма регулярни плащания, на много места имаме затруднения с плащанията към фирмите и изпълнителите, тъй като те доста дълго вече кредитират работата на терен, изграждането на улици, водопроводи и т.н. Средствата са осигурени. През тази година те се разплащат през Българската банка за развитие, но процедурата за разплащане е доста сложна, тя е тристепенна. Документите първо се одобряват от Министерството на регионалното развитие, след това от Министерство на финансите, едва тогава отиват за разплащане в Българската банка за развитие. Това отнема време. Очакваме да се регулира процесът през следващите месеци, тъй като все пак средства има осигурени. 460 милиона евро има заложени във удължителния закон за тези плащания и се надяваме работата да потръгне. По-добре вървят нещата с плащанията по нашите проекти по Плана за възстановяване и устойчивост и всъщност това е ключово важно в момента, тъй като те трябва да бъдат приключени до 30 юни тази година. Важно е за гражданите да знаят, че всички проекти са в процес на изпълнение, общините и централните администрации работят много интензивно, полагаме усилия да бъдат завършени в срок, там плащанията вървят по-ритмично."

