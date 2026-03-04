БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Как се справят общините с бюджетната несигурност и забавените плащания?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Местната власт остава стабилна, въпреки политическите сътресения, но липсата на приет държавен бюджет в началото на годината вече се превръща в трайна практика, която затруднява дългосрочното планиране. Това обясни в "Денят започва" Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините. Текущите разходи за детски градини, училища и социални услуги се финансират регулярно, но инвестиционните проекти по т.нар. Общинска инвестиционна програма срещат сериозни забавяния заради сложна процедура по разплащане. По-ритмично вървят средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, чиито проекти трябва да бъдат приключени до 30 юни.

Силвия Георгиева, изп. директор на Националното сдружение на общините: "Правилото да нямаме приет бюджет в началото на календарната година вече не е изключение. То стана традиция. За съжаление свикнахме да работим в такава среда, която е белязана от административни неуредици и правна несигурност за общините най-вече. Административният диалог с държавата върви. Не можем да кажем, че работата е спряла, въпреки че има смяна на правителства, дойде служебен кабинет, който замени редовния. Разбира се, липсва стратегическия диалог, липсват по-дългосрочните перспективи и възможностите да планираме дългосрочно на базата на ясни финансови стандарти от страна на държавата."

По думите ѝ има забавени плащания по Общинската инвестиционна програма.

"Текущите ни субсидии и трансфери, които покриват разходите за детски градини, училища, социални услуги, вървят регулярно. Там няма забавения, има отработени механизми, вече четвърти път играем това упражнение, така че нямаме въпроси към държавата в тази част от финансирането на общините. По друг начин стоят нещата с инвестиционните ни проекти, финансирани от така наречената Общинска инвестиционна програма, която се финансира от държавния бюджет. Там има забавяния, няма регулярни плащания, на много места имаме затруднения с плащанията към фирмите и изпълнителите, тъй като те доста дълго вече кредитират работата на терен, изграждането на улици, водопроводи и т.н. Средствата са осигурени. През тази година те се разплащат през Българската банка за развитие, но процедурата за разплащане е доста сложна, тя е тристепенна. Документите първо се одобряват от Министерството на регионалното развитие, след това от Министерство на финансите, едва тогава отиват за разплащане в Българската банка за развитие. Това отнема време. Очакваме да се регулира процесът през следващите месеци, тъй като все пак средства има осигурени. 460 милиона евро има заложени във удължителния закон за тези плащания и се надяваме работата да потръгне. По-добре вървят нещата с плащанията по нашите проекти по Плана за възстановяване и устойчивост и всъщност това е ключово важно в момента, тъй като те трябва да бъдат приключени до 30 юни тази година. Важно е за гражданите да знаят, че всички проекти са в процес на изпълнение, общините и централните администрации работят много интензивно, полагаме усилия да бъдат завършени в срок, там плащанията вървят по-ритмично."

Вижте целия разговор във видеото




#Общинска инвестиционна програма #ПВУ #местна власт #плащания #общини

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
2
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
3
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
5
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
6
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Регионални

Опасни дупки по пътищата във Варна - какви мерки се предприемат?
Опасни дупки по пътищата във Варна - какви мерки се предприемат?
София има нов заместник-кмет по „Околна среда“ София има нов заместник-кмет по „Околна среда“
Чете се за: 01:07 мин.
148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март 148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март
Чете се за: 03:40 мин.
Сливен отбеляза 148 години от Освобождението на България Сливен отбеляза 148 години от Освобождението на България
Чете се за: 01:37 мин.
Благоевград отбеляза 148 години от Освобождението на България Благоевград отбеляза 148 години от Освобождението на България
Чете се за: 01:32 мин.
С носии, гайди и трибагреници: Стотици скиори отбелязаха 3 март в Пампорово С носии, гайди и трибагреници: Стотици скиори отбелязаха 3 март в Пампорово
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Пети ден удари в Близкия изток
Пети ден удари в Близкия изток
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
По света
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море
Чете се за: 01:05 мин.
По света
На места преди обяд ще бъде мъгливо
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Анрей...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Последен ден за регистрация на партии и коалиции за изборите през...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ