Благоевград отбеляза 148 години от Освобождението на България

На 3 март Благоевград тържествено отбеляза 148 години от Освобождението на България с богата празнична програма и множество прояви в чест на Националния празник.

Честванията започнаха в двора на храм „Въведение Богородично“, където бе отслужена панихида в памет на загиналите за свободата на България. След това бяха поднесени цветя пред паметния знак на Иван Павлович Орлински в знак на признателност към подвига на героите.

На площад „Македония“ се състоя тържествен ритуал по издигане на националния флаг с участието на 3-то бригадно командване и Представителния духов оркестър на Сухопътните войски на България. Венци и цветя бяха поднесени и пред паметника на Гоце Делчев.

Празничната програма продължи с концерт на НЧ „Арсени Костенцев – 1980“, който събра десетки граждани и гости на града. Музикален поздрав към присъстващите отправи изпълнителката Mona, позната от националната селекция за Евровизия 2026.

По време на тържествата площадът бе изпълнен с патриотично настроение, а българският трибагреник се вееше гордо в ръцете на малки и големи. С аплодисменти и едноминутно мълчание благоевградчани засвидетелстваха своята признателност към героите, отдали живота си за свободата на Родината.

Снимки: Георги Жерев