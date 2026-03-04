БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
12:15, 04.03.2026
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
10:40, 04.03.2026
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
08:57, 04.03.2026
Чете се за: 04:07 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 04.03.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 04.03.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:26, 04.03.2026
Пети ден удари в Близкия изток
06:10, 04.03.2026
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно...
06:05, 04.03.2026
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи,...
05:55, 04.03.2026
На места преди обяд ще бъде мъгливо
23:48, 03.03.2026
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
20:53, 03.03.2026
БГ Радио на 25: Четвърт век само българска музика
20:25, 03.03.2026
Спортни новини 03.03.2026 г., 20:25 ч.
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.
2
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
3
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
5
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Реклама
Най-четени
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 03.03.2026 г., 20:25 ч.
Спортни новини 03.03.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 03.03.2026
Спортни новини 02.03.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 02.03.2026
Спортни новини 02.03.2026 г. 12:25 ч.
12:20, 02.03.2026
Спортни новини 02.03.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 02.03.2026
Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч.
20:50, 01.03.2026
Реклама
Водещи новини
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
10:24, 04.03.2026
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
06:05, 04.03.2026
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
12:06, 04.03.2026
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
12:20, 04.03.2026
Чете се за: 03:52 мин.
По света
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за...
08:40, 04.03.2026
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно...
06:10, 04.03.2026
Чете се за: 01:05 мин.
По света
НА ЖИВО: ИТН призова президента незабавно да поиска оставката на...
07:33, 04.03.2026 (обновена)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Карина Караиванова е номинирана за подуправител на БНБ
12:17, 04.03.2026
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ