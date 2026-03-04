БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация

До вчера подали документи за регистрация са 12 партии и 10 коалиции. От тях ЦИК са регистрирали 8 партии и 5 коалиции след проверка на подписките. Това обясни в студиото на "Денят започва" Росица Матева - зам.-председател и говорител на ЦИК.

"Днес до 17. 00 ч. приемаме документи, след което ще приемем решение да регистрираме тези партии и коалиции, които са подали документи преди проверка на подписите при т.нар. неприключила регистрация. След като бъдат проверени подписките, ако има такива, които не отговарят на изискванията, ще бъде заличена регистрацията. На една коалиция не достигаха подписите, дадохме указания и те ги представиха в срок."

По думите на Матева координацията със служебния кабинет за провеждането на изборите върви добре.

"В понеделник с премиера на среща в ЦИК обсъждахме много въпроси във връзка с провеждането на изборите, нормално, добре върви координацията с изпълнителната власт."

От страна на ЦИК няма напрежение във връзка с оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков, обясни Росица Матева.

Предвидени са 25 евро - допълнителен финансов стимул за правилно попълнени протоколи.

"До сега давахме стимули за участие в обучение, но се оказа, че много от членовете на СИК, които участват в обучение и заради този стимул, след това биват заменяни. В решенията, които приемаме след решението на КС, ние изрично указваме на общинските, сега вече сме предвидили и в районните избирателни комисии - след назначаване на членовете на СИК замени да се извършват само при условията на чл. 51 алинея 2 от Изборния кодекс, тоест да има подадено заявление от члена на СИК или да има обективни обстоятелства, които правят участието невъзможно. Една от констатациите на КС е, че в пет района в страната, в които са направени хиляди замени на членове на СИК 3-4 дни преди вота на 27 октомври, там са най-големите проблеми. Затова сега ще се опитаме, изрично ще укажем на РИК да спазват решението, да не правят замени, ще призовем парламентарно представените партии и коалиции, които излъчват членове на СИК, предварително да имат съгласието на тези хора да бъдат назначени за членове на СИК. За да бъде проведено качествено обучение и да се надяваме, че този път тези хора ще подходят отговорно към своята работа."

Възнаграждението на член на СИК е една четвърт от минималната работна заплата.

"Оттам се определят възнагражденията на секретарите, зам.-председателите и председателите на СИК. Мисля, че 25 евро предвидихме за правилно попълнен протокол. Желателно е да няма поправки, но ако има такива - при корекция трябва да има подписи на всички членове на СИК до поправката."

Освен стимули, има и предвидени санкции.

"Всички членове на 43 СИК, които не бяха включили видеонаблюдението, са санкционирани от ЦИК, съставихме актове, изпратени са на областните управители."

До 24 март българите в чужбина ще могат да подават електронни заявления за гласуване на интернет страницата на ЦИК.

Вижте целия разговор във видеото

