БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Европейската комисия потвърди за БНТ, че на Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС. Санкцията е заради неспазване на Кодекса за поведение по време на мисия през 2020 г.

На заседание днес ЦИК поиска министърът на външните работи Надежда Нейнски да попита ЕК за забраната на Стоил Цицелков, за да се изяснят причините за наложеното ограничение. Цицелков не подаде молба за напускане на Обществения съвет към ЦИК, както го призова председателят Камелия Нейкова. След като обаче той отказа да си тръгне сам, а от ЦИК, чрез външното ни министерство, изпратиха писмо до Европейската комисия по случая.

"По света и у нас" днес получи обяснение от ЕК по казуса на запитване, отправено миналата седмица. От него става ясно, че заради неспазване на Кодекса за поведение по време на мисия като наблюдател през 2020 година, на Цицелков е била наложена 5-годишна забрана да участва в мисии за наблюдение на избори на ЕС.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "ЦИК е поискал. Аз не съм видяла писмото по разбираеми причини, тъй като съм тука. Това, което аз знам, че Комисията излезе със становище по този въпрос. Ще видя писмото и ако трябва да се предприемат някакви мерки по искането на ЦИК, ще бъдат предприети."

говорител на ЕК за БНТ: "Потвърждаваме, че след мисия като наблюдател през 2020 г., заради неспазване на Кодекса за поведение, приложим при всички мисии за наблюдение на избори, на г-н Стоил Цицелков е наложена забрана за 5 години да участва в мисии за наблюдение на избори на ЕС."

#наблюдател #участие #Стоил Цицелков #ЕК #забрана #избори

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
2
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
3
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
4
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
5
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница
6
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Политика

Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС
Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС
Парите за изборите на 19 април - акцент в първото заседание на служебния кабинет Парите за изборите на 19 април - акцент в първото заседание на служебния кабинет
Чете се за: 03:02 мин.
Колко ще струват предсрочните избори? Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:07 мин.
Крум Зарков: Моят избор се случи без подкрепата на лобита Крум Зарков: Моят избор се случи без подкрепата на лобита
Чете се за: 06:05 мин.
Правителството назначи 28 нови областни управители Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
Затварянето на летище "Васил Левски" е само за инженерни и логистични дейности по подготовката на летището, заяви Атанас Запрянов Затварянето на летище "Васил Левски" е само за инженерни и логистични дейности по подготовката на летището, заяви Атанас Запрянов
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Колко ще струват предсрочните избори? Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кабинетът предложи на президента да освободи главния секретар на МВР
Чете се за: 03:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от...
Чете се за: 06:52 мин.
По света
Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ