БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Снимка: БТА
Слушай новината

Централната избирателна комисия реши чрез Министерството на външните работи да изпрати писмо до Европейската комисия за изясняване на причините за наложената забрана на Стоил Цицелков да участва в наблюдение на избори. Решението беше взето на днешното заседание на Комисията с 14 гласа "за" и един "против".

В петък Цицелков подаде оставка като служебен вицепремиер за честни избори.

В началото на заседанието на ЦИК заместник-председателят на Комисията Цветозар Томов предложи, предвид последните изяви на Цицелков, да изпратят писмо до министъра на външните работи с молба за информация за одобрените участници в мисии на ЕС за наблюдение на избори и изясняване на случилото се с Цицелков в тези години, за които има публична информация, за да могат да преценят колко достоверни са неговите обяснения, дадени по медиите.

Томов посочи, че не му е известно Цицелков да е давал каквито и да било обяснения пред Обществения съвет към ЦИК.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова посочи, че предложението е чрез министъра на външните работи да изпратят писмо до ЕК за изясняване на причините за наложената забрана на Цицелков и с нарушението на какви правила е свързана, както и кои други лица са одобрени да участват в наблюдение на избори.

#Стоил Цицелков #цик

Последвайте ни

ТОП 24

До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
1
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
2
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
3
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
4
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
5
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
6
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Политика

Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Антон Кутев: Служебният кабинет тръгна зле, но може да обърне тренда Антон Кутев: Служебният кабинет тръгна зле, но може да обърне тренда
Чете се за: 02:55 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс "Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
Чете се за: 01:47 мин.
Частични местни избори в осем населени места у нас Частични местни избори в осем населени места у нас
Чете се за: 01:47 мин.
След палеж и проникване в кметството: Среща между вътрешния министър и кмета на Бистрица След палеж и проникване в кметството: Среща между вътрешния министър и кмета на Бистрица
Чете се за: 00:52 мин.
Политически реакции за действията на служебния кабинет "Гюров" Политически реакции за действията на служебния кабинет "Гюров"
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Случаят "Дебора": Георги Георгиев поиска отвод на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Красота в действие: Зимните олимпийски игри Милано–Кортина...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Слънчев 1 март, динамично време за Деня на жената
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ