ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори

Централната избирателна комисия реши чрез Министерството на външните работи да изпрати писмо до Европейската комисия за изясняване на причините за наложената забрана на Стоил Цицелков да участва в наблюдение на избори. Решението беше взето на днешното заседание на Комисията с 14 гласа "за" и един "против".

В петък Цицелков подаде оставка като служебен вицепремиер за честни избори.

В началото на заседанието на ЦИК заместник-председателят на Комисията Цветозар Томов предложи, предвид последните изяви на Цицелков, да изпратят писмо до министъра на външните работи с молба за информация за одобрените участници в мисии на ЕС за наблюдение на избори и изясняване на случилото се с Цицелков в тези години, за които има публична информация, за да могат да преценят колко достоверни са неговите обяснения, дадени по медиите.

Томов посочи, че не му е известно Цицелков да е давал каквито и да било обяснения пред Обществения съвет към ЦИК.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова посочи, че предложението е чрез министъра на външните работи да изпратят писмо до ЕК за изясняване на причините за наложената забрана на Цицелков и с нарушението на какви правила е свързана, както и кои други лица са одобрени да участват в наблюдение на избори.