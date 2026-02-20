Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака

От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това написа във Фейсбук назначеният от Андрей Гюров за заместник министър-председател за честни избори Стоил Цицелков.

"Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние. Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент.

Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета."

Цицелков предупреждава, че ще защити правата си по съдебен ред "срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт".

"Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора. Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест. Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно."

Цицелков съобщава, че е говорил с премиера Андрей Гюров за защитата на честността на вота.