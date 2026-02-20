БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
политически реакции скандал около вицепремиерското стоил цицелков
Снимка: БТА
Слушай новината

От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това написа във Фейсбук назначеният от Андрей Гюров за заместник министър-председател за честни избори Стоил Цицелков.

"Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние. Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент.
Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета."

Цицелков предупреждава, че ще защити правата си по съдебен ред "срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт".

"Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора. Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест. Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно."

Цицелков съобщава, че е говорил с премиера Андрей Гюров за защитата на честността на вота.

#заместник министър-председател за честни избори #Стоил Цицелков #Андрей Гюров #вицепремиер

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
3
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
4
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
5
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над Ференцварош от 2019 г.
6
Прекрасен гол на Сон помогна на Лудогорец да запише първи успех над...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
5
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Още от: Политика

НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за марките и географските означения
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за марките и географските означения
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
Политически реакции - скандал около вицепремиерското място на Стоил Цицелков Политически реакции - скандал около вицепремиерското място на Стоил Цицелков
Чете се за: 02:15 мин.
Новият министър на транспорта и съобщенията: Ще работя за повишаване на доверието в институцията Новият министър на транспорта и съобщенията: Ще работя за повишаване на доверието в институцията
Чете се за: 01:07 мин.
Около 18 млн. лева са стрували двете спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" Около 18 млн. лева са стрували двете спирания на шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 03:17 мин.
Кои са трите основни задачи, които си е поставил служебният министър на финансите Георги Клисурски? Кои са трите основни задачи, които си е поставил служебният министър на финансите Георги Клисурски?
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината, колкото и да сте подготвени
Планинската спасителна служба: Не тръгвайте сами в планината,...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака Стоил Цицелков: Аз съм удобна мишена, срещу мен тече масирана атака
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха в морето край Созопол
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК Подготовка за изборите: Служебният премиер на среща с ЦИК
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След взрив на газова бутилка: Двама души са с тежки изгаряния
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Техеран с писмо до ООН: Иран не иска война, но ще отговори...
Чете се за: 00:50 мин.
Близък изток
Бившият британски принц Андрю беше освободен, но разследването...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ