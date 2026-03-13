БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Отношенията между партията на Румен Радев и БСП ще се градят на базата на позиции, каза Сергей Станишев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази

Всички партии, които участват в изборите, са наши конкуренти, допълни Станишев

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Всички партии, които участват в изборите, са наши конкуренти. В това е числото проектът на Румен Радев, каза в студиото на "Денят започва" Сергей Станишев. Според социалиста едно нещо е да се гласува за президента Радев, но друго е да се подкрепи политическият му проект:

Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Но едно нещо е да избираш президента Радев. Друго нещо е да гласуваш за политически проект, който за мен няма никаква ясна политическа физиономия. Какъв е той? Освен общото послание "да изметем олигархията", за нормализация, по което със сигурност БСП има общи, близки позиции с него. Ляв ли е, центристки ли е, десен ли е, консервативен ли е? Неговата партия в кое европейско политическо семейство смятат да членува? Аз не знам."

Според Сергей Станишев мълчанието на Румен Радев по редица актуални въпроси може и да е предизборна стратегия, за да се получат гласове и от "Възраждане", и от ПП-ДБ, и от ГЕРП, и от БСП. Той изтъкна и че неговият проект няма достатъчно говорители.

Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Казвам като обективно наблюдение, както и няма ясни позиции по много въпроси. Затова отношенията между БСП и тази партия ще се градят на базата на позициите."

По повод проучвания, които поставят под съмнение влизането на БСП в следващия парламент, Станишев припомни, че българите винаги са успявали да изненадат социолозите.

Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Приятно, неприятно. Надявам се в случая с БСП да е приятно. Затова се включих в ръководството, защото в този момент трябва да се дават знаци към много хора, които бяха отблъснати от БСП по време на управлението на Нинова. Загуби се просранство. БСП сама освободи собствения терен в много отношения, хвърляйки се да се състезава с евроскептици, националисти и консерватори."

"Аз съм убеден, че присъствието на БСП в следващия парламент ще бъде може би ключово за формиране на почтено, стабилно управление, което се основава също така на ясни правила, с коалиционно споразумение, с ясна програма, с ясен механизъм", допълни още Станишев.

Сергей Станишев каза още, че БСП е единствената българска партия, която е заела ясна, категорична позиция за войната в Близкия изток, като я определи като "нелегитимна международно".

Вижте още в разговора

#БСП #Сергей Станишев #подкрепа #партия #избори #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
2
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България, трябва да издават лични документи според половата идентичност
3
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България,...
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
4
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова "танкерна война"?
5
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
6
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Политика

Извънредно заседание на енергийната комисия заради парите по Плана за възстановяване и устойчивост
Извънредно заседание на енергийната комисия заради парите по Плана за възстановяване и устойчивост
Депутатите решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ Депутатите решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ
Чете се за: 00:40 мин.
Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:42 мин.
Закрита е наказателната процедура срещу България за достъпа до правосъдие за качеството на въздуха Закрита е наказателната процедура срещу България за достъпа до правосъдие за качеството на въздуха
Чете се за: 01:15 мин.
Мерки за честни избори: Премиерът и вътрешният министър обсъдиха с наблюдатели подготовката на вота Мерки за честни избори: Премиерът и вътрешният министър обсъдиха с наблюдатели подготовката на вота
Чете се за: 00:30 мин.
Депутатите за цените на горивата - какви компенсаторни механизми предлагат? Депутатите за цените на горивата - какви компенсаторни механизми предлагат?
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива
Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Депутатите решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Извънредно заседание на енергийната комисия заради парите по Плана...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
Чете се за: 00:32 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ