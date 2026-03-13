Отношенията между партията на Румен Радев и БСП ще се градят на базата на позиции, каза Сергей Станишев

Всички партии, които участват в изборите, са наши конкуренти. В това е числото проектът на Румен Радев, каза в студиото на "Денят започва" Сергей Станишев. Според социалиста едно нещо е да се гласува за президента Радев, но друго е да се подкрепи политическият му проект:

Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Но едно нещо е да избираш президента Радев. Друго нещо е да гласуваш за политически проект, който за мен няма никаква ясна политическа физиономия. Какъв е той? Освен общото послание "да изметем олигархията", за нормализация, по което със сигурност БСП има общи, близки позиции с него. Ляв ли е, центристки ли е, десен ли е, консервативен ли е? Неговата партия в кое европейско политическо семейство смятат да членува? Аз не знам."

Според Сергей Станишев мълчанието на Румен Радев по редица актуални въпроси може и да е предизборна стратегия, за да се получат гласове и от "Възраждане", и от ПП-ДБ, и от ГЕРП, и от БСП. Той изтъкна и че неговият проект няма достатъчно говорители.

Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Казвам като обективно наблюдение, както и няма ясни позиции по много въпроси. Затова отношенията между БСП и тази партия ще се градят на базата на позициите."

По повод проучвания, които поставят под съмнение влизането на БСП в следващия парламент, Станишев припомни, че българите винаги са успявали да изненадат социолозите.

Сергей Станишев, член на Изпълнителното бюро на БСП: "Приятно, неприятно. Надявам се в случая с БСП да е приятно. Затова се включих в ръководството, защото в този момент трябва да се дават знаци към много хора, които бяха отблъснати от БСП по време на управлението на Нинова. Загуби се просранство. БСП сама освободи собствения терен в много отношения, хвърляйки се да се състезава с евроскептици, националисти и консерватори."

"Аз съм убеден, че присъствието на БСП в следващия парламент ще бъде може би ключово за формиране на почтено, стабилно управление, което се основава също така на ясни правила, с коалиционно споразумение, с ясна програма, с ясен механизъм", допълни още Станишев.

Сергей Станишев каза още, че БСП е единствената българска партия, която е заела ясна, категорична позиция за войната в Близкия изток, като я определи като "нелегитимна международно".

