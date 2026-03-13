БНТ
Спорт
Спортни новини 13.03.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
06:30, 13.03.2026
Спорт
Запази
06:14, 13.03.2026
Американски самолет-цистерна падна над Ирак
06:10, 13.03.2026
Депутатите решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ
06:06, 13.03.2026
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
06:00, 13.03.2026
САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец
05:55, 13.03.2026
Слънчев уикенд ни очаква, валежи ще има през новата седмица
05:49, 13.03.2026
Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон...
05:45, 13.03.2026
Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите...
#спортни новини
ТОП 24
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
2
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
3
След решение на съда на ЕС: Държавите членки, включително България,...
4
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени...
5
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
6
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...
Най-четени
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
4
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 12.03.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 12.03.2026 г., 12:25 ч.
12:40, 12.03.2026
Спортни новини 12.03.06.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 12.03.2026
Спортни новини 11.03.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 11.03.2026
Спортни новини 11.03.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 11.03.2026
Спортни новини 10.03.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 10.03.2026
Водещи новини
Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите...
05:45, 13.03.2026
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
07:16, 13.03.2026
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета
05:49, 13.03.2026
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
САЩ разрешиха търговията с руски петрол за месец
06:00, 13.03.2026
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Депутатите решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ
06:10, 13.03.2026
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Извънредно заседание на енергийната комисия заради парите по Плана...
07:07, 13.03.2026
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В Калифорния термометрите показаха до 35 градуса
06:06, 13.03.2026
Чете се за: 00:32 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
20:30, 12.03.2026
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
