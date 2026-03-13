БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутати се очаква да гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета

У нас
единодушно 227 гласа народното събрание прие оставката кабинета желязков обзор
Депутатите ще гласуват на първо четене промени в закона за приходите и разходите, с който се удължава безсрочно държавния бюджет за миналата година.

До вторник народните представители ще могат да внасят предложения за промени в него, а в сряда се очаква да бъде гласуван окончателно. Очаква се промените да са свързани с финансирането на общините, които нямат в момента дори капиталови програми. В законопроекта също така са предвидени пари по механизма "SAFE", с който да се финансира модернизацията на българската армия.

# Народно събрание #удължаване на бюджета #първо четене #гласуване

