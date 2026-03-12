БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
АЕЦ "Козлодуй" не е произвел ток за десетки милиони заради последните три повреди в шести блок

спират шести блок аец козлодуй заради ремонтни дейности
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

АЕЦ "Козлодуй" не е произвел ток за десетки милиони заради последните три повреди в шести блок. Отделно бъдещият годишен ремонт на пети блок е застрашен заради забавени доставки от Русия. Това стана ясно след като бяха изслушани в Народното събрание служебният енергиен министър Трайчо Трайков и директорът на централата Иван Андреев.

Депутати от "Възраждане" поискаха да разберат защо стойността на обществените поръчки за ремонт на блоковете през последните 5 години са се увеличи от 48 милиона до 140 милиона лева. Според изпълнителния директор няма нарушение при обществените поръчки, но блоковете вече не са така ефективни и се нуждаят от повече ремонти. Шести блок не може да работи на пълна мощност заради проблем с един от парогенераторите си.

Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Вследствие на техническите проблеми и временното извеждане от експлоатация на блока не са произведени около 200 000 мегаватчаса електроенергия. Финансовият ефект е значителен и се измерва в десетки милиони евро. Още при поемането на поста поисках информация от ръководството на БЕХ, получих някаква, поисках по-задълбочена, по конкретни теми, която също ще мога да представя на вашето внимание."

Иван Андреев, изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй": "Абсолютно всичко по отношение на Закона за обществените поръчки е изрядно, имаме редица проверки, които са завършили с констатации. Блоковете са вече близо на 40 години, тоест поддръжката при тях трябва да е много добра и ние имаме още от 1994 година някои препоръки, които касаят това, че блоковете, специално парогенераторите трябва да работят в много щадящ режим."

# АЕЦ "Козлодуй" #Министър на енергетиката

