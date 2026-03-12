АЕЦ "Козлодуй" не е произвел ток за десетки милиони заради последните три повреди в шести блок. Отделно бъдещият годишен ремонт на пети блок е застрашен заради забавени доставки от Русия. Това стана ясно след като бяха изслушани в Народното събрание служебният енергиен министър Трайчо Трайков и директорът на централата Иван Андреев.

Депутати от "Възраждане" поискаха да разберат защо стойността на обществените поръчки за ремонт на блоковете през последните 5 години са се увеличи от 48 милиона до 140 милиона лева. Според изпълнителния директор няма нарушение при обществените поръчки, но блоковете вече не са така ефективни и се нуждаят от повече ремонти. Шести блок не може да работи на пълна мощност заради проблем с един от парогенераторите си.