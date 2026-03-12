Знакови държавни имоти в София са на път да станат общински

Знакови държавни имоти в София са напът да станат общински. Местният парламент този път гласува единодушно, като идеята е площите да се използват за общински нужди и за компенсиране на собственици с реституирани имоти в междублокови пространства. Ако исканията бъдат одобрени - същинското прехвърляне трябва да се разреши с решение на Министерския съвет.

Сградата на бившия Нотариат запада от години. Ако се придобие от общината, ще се превърне в нещо красиво и полезно за софиянци. Парка "Врана" се стопанисваше и преди от общината, но винаги е бил държавен, местната власт иска и него, за да го стопанисва по-добре. Бившата сграда на СДС на улица "Раковски" 134 пък е подходяща за администрацията на столицата, която в момента е разпръсната. С тези мотиви от държавата бяха поискани близо 20 имота.

Борис Бонев - общински съветник, "Спаси София": "Това не е грабеж на държавни имоти, това е справедливото им връщане на София, за да можем да оправим проблеми, много от които създанени от държавата, позволила реституция в реални граници, реституция, позволила масово междублоковите пространства да са частни и в тях да е възможно строителството."

От ГЕРБ-СДС този път подкрепиха управляващите, но се заканиха, че ще следят изкъсо какво точно ще се случва с имотите.

Антон Хекимян - общински съветник ГЕРБ-СДС: "Дали няма да отидат някъде в нечий частен интерес, ще следим дали няма да се построи някой небостъргач. Защото ето тук е бившият областен управител на София - Стефан Арсов, две години парка беше под управлението на Терзиев, г-н Арсов му го оправи, сложи пейки, а сега иска да си го закичи на ревера."

От "ДПС-Ново начало" обявиха, че ще внесат предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство. Кметът Терзиев коментира, че градът ще е много по-добър стопанин на имотите. И отговори на въпроси за даренията за НПО-то от "Петрохан" - направени са по банков път и с платени данъци. Потвърди и изнесената вчера от прокуратурата сума.

Васил Терзиев - кмет на Столината община: "251 000 лв.

БНТ: Защо казахте че са по-малко?

- Колко пъти да ви обясня, защото не го бях проверил, проверих го и го казах за разледващите. Колко още обяснения да давам за едно лично дарение. Пак бих ги дал."

Според Терзиев случаят "Петрохан" е учебникарска истерия, която отвлича вниманието от източване на милиарди.