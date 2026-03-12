БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради...
Чете се за: 02:45 мин.
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Знакови държавни имоти в София са на път да станат общински

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази

СОС гласува единодушно, идеята е имотите да се използват за общински нужди

знакови държавни имоти софия път станат общински
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Знакови държавни имоти в София са напът да станат общински. Местният парламент този път гласува единодушно, като идеята е площите да се използват за общински нужди и за компенсиране на собственици с реституирани имоти в междублокови пространства. Ако исканията бъдат одобрени - същинското прехвърляне трябва да се разреши с решение на Министерския съвет.

Сградата на бившия Нотариат запада от години. Ако се придобие от общината, ще се превърне в нещо красиво и полезно за софиянци. Парка "Врана" се стопанисваше и преди от общината, но винаги е бил държавен, местната власт иска и него, за да го стопанисва по-добре. Бившата сграда на СДС на улица "Раковски" 134 пък е подходяща за администрацията на столицата, която в момента е разпръсната. С тези мотиви от държавата бяха поискани близо 20 имота.

Борис Бонев - общински съветник, "Спаси София": "Това не е грабеж на държавни имоти, това е справедливото им връщане на София, за да можем да оправим проблеми, много от които създанени от държавата, позволила реституция в реални граници, реституция, позволила масово междублоковите пространства да са частни и в тях да е възможно строителството."

От ГЕРБ-СДС този път подкрепиха управляващите, но се заканиха, че ще следят изкъсо какво точно ще се случва с имотите.

Антон Хекимян - общински съветник ГЕРБ-СДС: "Дали няма да отидат някъде в нечий частен интерес, ще следим дали няма да се построи някой небостъргач. Защото ето тук е бившият областен управител на София - Стефан Арсов, две години парка беше под управлението на Терзиев, г-н Арсов му го оправи, сложи пейки, а сега иска да си го закичи на ревера."

От "ДПС-Ново начало" обявиха, че ще внесат предложение за налагане на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство. Кметът Терзиев коментира, че градът ще е много по-добър стопанин на имотите. И отговори на въпроси за даренията за НПО-то от "Петрохан" - направени са по банков път и с платени данъци. Потвърди и изнесената вчера от прокуратурата сума.

Васил Терзиев - кмет на Столината община: "251 000 лв.
БНТ: Защо казахте че са по-малко?
- Колко пъти да ви обясня, защото не го бях проверил, проверих го и го казах за разледващите. Колко още обяснения да давам за едно лично дарение. Пак бих ги дал."

Според Терзиев случаят "Петрохан" е учебникарска истерия, която отвлича вниманието от източване на милиарди.

#имоти в софия #кметът Васил Терзиев #Антон Хекимян #София #Борис Бонев

Последвайте ни

ТОП 24

Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
1
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
2
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
3
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
4
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува петролни танкери в Ормузкия проток
5
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване
6
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Регионални

Гарантирането на свободния вот на уязвимите групи на изборите е приоритет за служебния министър на труда Хасан Адемов
Гарантирането на свободния вот на уязвимите групи на изборите е приоритет за служебния министър на труда Хасан Адемов
Имани, Макена и Заир са имената на трите лъвчета в зоопарка в Стара Загора Имани, Макена и Заир са имената на трите лъвчета в зоопарка в Стара Загора
Чете се за: 01:12 мин.
Започнаха проверки на храните в училищата в цялата страна Започнаха проверки на храните в училищата в цялата страна
Чете се за: 01:47 мин.
Общинските съветници приеха докладите за прехвърляне на държавни имоти към Столичната община Общинските съветници приеха докладите за прехвърляне на държавни имоти към Столичната община
Чете се за: 01:22 мин.
Още двама лекари с обвинения за смъртта на 6-годишно дете в зъболекарски кабинет в Пловдив Още двама лекари с обвинения за смъртта на 6-годишно дете в зъболекарски кабинет в Пловдив
Чете се за: 01:15 мин.
Девет лешояда са загинали вследствие на отравянето край Котел през януари Девет лешояда са загинали вследствие на отравянето край Котел през януари
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата 30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Чете се за: 05:17 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ