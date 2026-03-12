Имани, Макена и Заир са имената на трите лъвчета в зоопарка в Стара Загора

Трите малки лъвчета в Зоопарк Стара Загора вече официално имат свои имена, след като стотици посетители и приятели на зоологическата градина се включиха с предложения през последните седмици.

Единствената дама в прайда ще се казва Имани, което в превод означава "вяра". Нейните братя ще носят имената Макена (възхитителен) и Заир (река).

Директорът на зоопарка д-р Найден Илинов подчерта, че името е за цял живот и трябва да носи символика, достойнство и усещане за величието на африканските животни. Той благодари на всички за огромната активност, която превърна избора в истинско общо преживяване.

Малките хищници са в отлично здраве и продължават да бъдат основната атракция за гостите на града.