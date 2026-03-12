БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Имани, Макена и Заир са имената на трите лъвчета в зоопарка в Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Имената бяха избрани от посетители и приятели на зоологическата градина

Слушай новината

Трите малки лъвчета в Зоопарк Стара Загора вече официално имат свои имена, след като стотици посетители и приятели на зоологическата градина се включиха с предложения през последните седмици.

Единствената дама в прайда ще се казва Имани, което в превод означава "вяра". Нейните братя ще носят имената Макена (възхитителен) и Заир (река).

Директорът на зоопарка д-р Найден Илинов подчерта, че името е за цял живот и трябва да носи символика, достойнство и усещане за величието на африканските животни. Той благодари на всички за огромната активност, която превърна избора в истинско общо преживяване.

Малките хищници са в отлично здраве и продължават да бъдат основната атракция за гостите на града.

#лъвове в Стара Загора #трите лъвчета #Зоопарка в Стара Загора

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
4
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
6
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Още

Училището трябва да възпитава добри и отговорни хора, не трябва учениците да усвояват само знания
Училището трябва да възпитава добри и отговорни хора, не трябва учениците да усвояват само знания
Японски учени обясниха защо котките падат на краката си Японски учени обясниха защо котките падат на краката си
Чете се за: 02:40 мин.
Проблеми с ракетата "Старшип" могат да забавят графика на НАСА за кацане на Луната? Проблеми с ракетата "Старшип" могат да забавят графика на НАСА за кацане на Луната?
Чете се за: 01:40 мин.
"200 мига от реалността" – изложба на Михаил Заимов "200 мига от реалността" – изложба на Михаил Заимов
Чете се за: 01:10 мин.
Цъфтежът на диви цветя превръща Долината на смъртта - най-сухото място в Северна Америка, в "златен килим" Цъфтежът на диви цветя превръща Долината на смъртта - най-сухото място в Северна Америка, в "златен килим"
Чете се за: 03:37 мин.
Престижните филмови награди "Оскар"… с усещане за лукс Престижните филмови награди "Оскар"… с усещане за лукс
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса заради скока на горивата
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от бизнеса...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Общинските съветници приеха докладите за прехвърляне на държавни имоти към Столичната община Общинските съветници приеха докладите за прехвърляне на държавни имоти към Столичната община
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Операцията на САЩ и Израел в Иран доведе до дестабилизация в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ