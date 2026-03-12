Нелегален пасажер: Лисица пътува с товарен кораб от Англия до САЩ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:20 мин.
След медицински прегледи за животното ще бъде намерен дългосрочен дом

Червена лисица е успяла да се промъкне на борда на товарен кораб, пътуващ от Саутхемптън, Англия, до Ню Йорк, където животното сега се намира под грижите на зоопарка в Бронкс, съобщи Асошиейтед прес.

Зоопаркът съобщи, че мъжката лисица с тегло 5 килограма изглежда здрава след първоначалните прегледи.

"Изглежда, че се приспособява добре", заяви Кийт Ловет, директорът на зоопарка по програмите за животни. "Той е преживял много."

Не е ясно как животното се е качило на кораба, пълен с автомобили, който е напуснал Саутхемптън на 4 февруари. Корабът пристигнал на 18 февруари в пристанището на Ню Йорк, а на следващия ден служители донесли лисицата в зоопарка. Предполага се, че е на 2 години.

Представителите на зоопарка не са сигурни как и кога е била открита лисицата.

Видът, официално наречен Vulpes vulpes, е широко разпространен в Европа, Азия, Северна Америка и части от Африка. Щом премине още няколко медицински прегледа, за тази лисица ще бъде намерено дългосрочно жилище. Засега тя се намира във ветеринарния център на зоопарка.

