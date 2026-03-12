БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Операцията на САЩ и Израел в Иран доведе до дестабилизация в близост до нашия регион, заяви военният министър след среща с гръцкия си колега

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Министрите на отбраната на България и Гърция
Снимка: БТА
Операцията, която провеждат САЩ и Израел в Иран, също доведе до дестабилизация в близост до нашия регион, заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти след срещата си с гръцкия си колега Николаос Дендиас.

Непровокираните с нищо атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост, каза още Запрянов.

Много съм благодарен на министър Дендиас, че молбата ми Гърция да помогне в засилването на охраната на въздушното пространство на България намери много бърз отклик, допълни Запрянов и благодари и на гръцкото правителство.

За Гърция беше дълг да се отзове на молбата на България да я подкрепим да посрещне заплахите, пред които е изправена вследствие на войната в Иран, каза министърът на националната отбрана на Гърция Николаос Дендиас.

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът", която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 подсилват защитата на въздушното пространство на България. Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

Двамата министри са обсъдили въпроси, свързани с предизвикателствата пред сигурността и отбраната в нашия регион. Направен е преглед и на плана за двустранното сътрудничество в областта на отбраната, където двете страни си сътрудничат много активно, обясни Запрянов.

На срещата специално внимание е обърнато на инструмента „Мерки за сигурността на Европа" (SAFE). Констатирахме, че в областта на иновациите има доста широко поле за сътрудничество и разширяването му в областта на военните иновации, коментира Атанас Запрянов.

Констатираме, че сме сериозно загрижени от все още продължаващата война на Русия срещу Украйна, която дестабилизира ситуацията в Европа. По линия на НАТО и ЕС, както и по двустранна линия, подпомагаме Украйна в нейната борба за независимост, заяви Атанас Запрянов.

Тази сутрин от Министерството на отбраната съобщиха, че ще се проведат съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни във въздушното пространство на България.

