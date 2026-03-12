Премиерът Гюров: България и Гърция са стратегически партньори за сигурността на източния фланг на НАТО

Сътрудничеството между България и Гърция е ключов фактор за сигурността, стабилността и икономическото развитие на региона. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на среща с министъра на националната отбрана на Гърция Николаос Дендиас. Дендиас е в България по покана на министъра на отбраната Атанас Запрянов.

Премиерът Гюров изрази благодарността си пред Дендиас за приноса му за Многонационалната бойна група на българска територия, част от Предните сухопътни сили на НАТО, която има стратегическа функция за укрепване на възпирането и отбраната на източния фланг.

Снимки: Министерски съвет

"Това е истински израз на съюзническа солидарност", посочи министър-председателят.

По време на срещата премиерът Гюров и министър Дендиас обсъдиха потенциала на общи приоритети, които да укрепят стратегическите позиции на двете държави, като същевременно могат да генерират добавена стойност.