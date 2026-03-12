Гръцкият министър на отбраната на посещение в България

Съвместни тренировъчни полети на българските и гръцките Военновъздушни сили днес. В този час министрите на отбраната на двете страни обсъждат въпроси от сферата на сигурността, включително и съвместната операция по охрана на въздушното ни пространство от потенциални ракетни заплахи от Иран.

Николаос Дендиас рано тази сутрин се срещна в сградата на Министерския съвет със служебния премиер Андрей Гюров, с който обсъдиха голям набор от теми, свързани с сигурността. Пленарните разговори между двете делегации продължават в сградата на Министерството на отбраната.

Дендиас беше посрещнат с пълен военен церемониал от неговия колега Атанас Запрянов. Една от основните теми е противоракетният щит, който Гърция разгърна по югоизточния фланг на НАТО заедно с българските военновъздушни сили.

Миналата седмица Атина пое ангажимента да отдели една батарея П-39, състояща се от два радара и четири ракетни установки в северната част на страната, която да покрива и българската територия. Командирова и два изтребителя F-16 в България. Те вече са тук заедно с двама висши офицери, които с ВВС координират операцията. Освен това Атанас Запрянов издаде заповед с която позволява до 50 гръцки военослужещи, наземен и летателен персонал при нужда да бъдат командировани на наша територия за охрана на въздушното пространство.

Провеждат се и съвместни тренировки с летателни средства на българските военновъздушни сили.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков.