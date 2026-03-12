БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджетна комисия прие на първо четене Закона за удължителния бюджет

Цветелина Катанска
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Бюджетна комисия прие на първо четене Закона за удължителния бюджет
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за приходите и разходите, с който се удължава безсрочно държавният бюджет за миналата година. В промените е заложено да се позволи на общините да ползват част от приходите си, а също така и да бъдат осигурени средства за инструмента "Safe", свързан с модернизация на българската армия. Приетите днес текстове няма да бъдат окончателни, очаква се между двете гласувания в пленарна зала да бъдат внесени предложения.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Законопроектът разрешава на общините да ползват повече пари, отколкото от началото на годината досега.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Това, което предлага Министерският съвет, е общините да имат право на разходи до сбора от разходите за миналата година, плюс събраните им собствени приходи."

Според местната власт обаче това не е достатъчно.

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ: "Би било хубаво това, което ни се предлага, да приемаме разчети само за собствените си приходи, ако България не беше толкова централизирана държава и собствените приходи не бяха толкова ограничени."

Така депутатите от бюджетната комисия се обединиха около мнението, че трябва да бъдат внесени поправки в предложените текстове. Финансовото министерство предлага също да не се отлага отпускането на пари по инструмента "Safe" за модернизация на армията.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Министерският съвет ще предприеме действия по сключване на договор с Европейската комисия и при последващата ратификация е възможно Европейската комисия да отпусне 15% първоначално финансиране."

То ще възлиза на над половин милиард евро.

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "В момента се извършва едно състезание между страните членки - кой първи ще си сключи заемното споразумение и ще си получи аванса и ще започне да договаря".

Утре депутатите ще гласуват на първо четене удължителния закон. Предложения за промени ще бъдат приемани до вторник, а в сряда ще бъде окончателното гласуване.

